Pierwsza osoba w Polsce zaszczepiona przeciw Covid-19. Alicja Jakubowska, naczelna pielęgniarka Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warszawie, przyjęła szczepienie kilka minut po godz. 8:30.

- Jestem z tego dumna, że zostałam wybrana - powiedziała Alicja Jakubowska przed szczepieniem, dziękując dyrektorowi. - Nie bolało - powiedziała tuż po zabiegu, dodając z uśmiechem, że widać radość w jej oczach.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie otrzymał w niedzielę 75 fiolek szczepionek na koronawirusa. Pozwoli to zaszczepić 375 osób, ponieważ z jednej porcji tworzy się dawki dla pięciu osób - wyjaśniła wcześniej w rozmowie z Polską Agencją Prasową Iwona Sołtys, rzecznik CSK MSWiA.

Szczepionkę Comirnaty, wyprodukowaną przez firmy Pfizer i BioNTech, podaje się w dwóch wstrzyknięciach, zwykle domięśniowo w odstępie co najmniej 21 dni. Szczepienia poprzedza badanie kwalifikacyjne.

Ruszyły szczepienia przeciw Covid-19. Pierwsze osoby zaszczepione

Po Alicji Jakubowskiej szczepionkę otrzymał dyrektor prof. Waldemar Wierzba. - Kompletnie nic nie poczułem, chyba z wrażenia - powiedział dyrektor. Po nim szczepionki otrzymał ratownik medyczny Sławomir Butkiewicz. Nasstępnie zaszczepieni zostali również dr Artur Zaczyński, dyrektor Szpitala Tymczasowego na Stadionie PGE Narodowy, lekarka Agnieszka Szarowska, diagnosta laboratoryjna Angelika Aplas.

Szczepionki gotowe do podania przygotuje apteka szpitalna, ponieważ preparat, zanim stanie się gotową do podania szczepionką, wymaga odpowiedniego przygotowania. - Apteka szpitalna na odziały przekazuje już ten gotowy preparat – powiedziała rzeczniczka.

Przed kamerami zaszczepiono jedynie pięć osób spośród wytypowanych do szczepień pracowników. - Pozostała część szczepionek będzie dystrybuowana w klinikach, w których pracownicy zajmują się pacjentami zakażonymi koronawirusem – wyjaśniła Sołtys. Gotowe szczepionki trafią do tych klinik. Tam w gabinetach zabiegowych otrzyma je zgłoszony do szczepień personel. Szczepienia potrwają kilka dni.

Do końca stycznia do Polski ma trafić 1,5 miliona dawek

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych (ARM) Michał Kuczmierowski poinformował, że transport szczepionek przeciw Covid-19 z hurtowni farmaceutycznych do szpitali węzłowych przebiega zgodnie z planem i że "wyszczepienie tej partii 10 tys. szczepionek musi się zakończyć do 31 grudnia do godz. 15", bo do tego czasu szczepionki mogą być użyte.

Wcześniej, w rozmowie z TVN24, Kuczmierowski przypomniał, że do końca grudnia do Polski ma trafić kolejnych 300 tys. dawek, a do końca stycznia 1,5 mln. - Z kolejnych dostaw będziemy odkładać odpowiednie ilości, żeby po tych 21 dniach zaszczepić kolejny raz - powiedział. Drugi transport szczepionek ma trafić do szpitala 4 stycznia. Pacjenci zaszczepieni w niedzielę zostaną automatycznie zapisani na podanie drugiej dawki szczepionki.

Kuczmierowski rozmawiał też z dziennikarzami zaraz po pierwszych szczepieniach, dokonanych w siedzibie CSK MSWiA. Przypomniał, że zgodnie z planem o godz. 5 rano szczepionki wyruszyły z hurtowni farmaceutycznych do szpitali. - Duża część już jest dostarczona. Mamy informacje na bieżąco o postępach w logistyce - zapewnił.

Dopytywany, do ilu szpitalu szczepionki już dotarły, odparł: - Przyznam szczerze, że nie liczyłem (...), podejrzewam, że już przeszliśmy połowę. Na dzisiaj mamy 72 szpitale, to jest dziewięćdziesiąt kilka punktów dostaw, bo niektóre szpitale mają więcej lokalizacji.

RadioZET.pl/PAP/Facebook