Krajowy Plan Odbudowy, który w piątek zaprezentował Mateusz Morawiecki, to podstawa do otrzymania środków unijnych w ramach walki z efektami pandemii Covid-19. Do Polski, do końca 2026 roku ma wpłynąć z tego tytułu 23,9 mld euro w postaci bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie pożyczek. Premier w wywiadzie dla PAP powiedział, że ''wzrost produktywności i konkurencyjności polskiej gospodarki to klucz do skoku cywilizacyjnego na miarę ambicji Polaków''.

- Kryzys Covid-19 to gigantyczny wstrząs, ale i lekcja, z której musimy skorzystać, jeśli chcemy, by lukę rozwojową między Polską i Zachodem ostatecznie zlikwidować - stwierdził Morawiecki. - Rozwiązania zawarte w KPO będą dla Polski o tyle łatwiejsze do zastosowania, że wpisują się w logikę rozwoju, którą przyjęliśmy już w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. To nie jest rewolucja, ale ewolucja, kontynuacja kierunku, który Zjednoczona Prawica obrała już 5 lat temu - dodał.

Fabryka szczepionek w Polsce?

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że odbudowa siły polskich firm farmaceutycznych to jeden z priorytetów na najbliższe lata. - Zwłaszcza na początku epidemii widzieliśmy, w jakiej pułapce znalazła się niemal cała Europa ze względu na outsourcing produkcji leków czy wyrobów medycznych do państw azjatyckich. Tego błędu w przyszłości nie możemy powielać - tłumaczył premier.

- W związku z tym w ramach KPO byłoby możliwe sfinansowanie budowy fabryki szczepionek. To wpisuje się także w zasadniczy cel KPO, czyli zwiększenie udziału nowoczesnych technologii w budowaniu odporności państwa polskiego - powiedział Morawiecki.

Zdaniem premiera konieczne jest zainwestowanie w budowę fabryk lub linii produkcyjnych. - Jesteśmy na to przygotowani. Szansa na przyspieszenie dostaw szczepionek jest realna, ale tylko jeśli podejmiemy zdecydowane działania. Polskie firmy również chcą zaangażować się w proces wytwarzania szczepionki - zapewnił.

- Unia zapłaciła firmom farmaceutycznym ponad 2,7 mld euro, żeby przyspieszyć wynalezienie szczepionek. Firmy na tym skorzystały, ale nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Dlatego oczekujemy bardziej zdecydowanych działań ze strony Rady Europejskiej - dodał.

RadioZET.pl/PAP