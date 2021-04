Powrót do szkół przed wakacjami jest możliwy? - To będzie zależało od rozwoju epidemii - powiedział Gość Radia ZET Dariusz Piontkowski. Jak dodał, możliwy termin to kwiecień.

Powrót do szkół jest uzależniony od sytuacji epidemicznej - mówił we wtorek Gość Radia ZET. Zdaniem wiceministra edukacji jest szansa, że uczniowie wznowią naukę stacjonarną nawet w tym miesiącu. - Mamy nadzieję, że uczniowie wrócą do szkół być może jeszcze w kwietniu, jeśli to będzie możliwe ze względu na epidemię. Najpóźniej w maju i czerwcu - powiedział w Radiu ZET Dariusz Piontkowski.

Powrót do szkół. Wiceminister edukacji wskazał możliwy termin

Powrót do szkół przed wakacjami jest możliwy? - Będzie to zależało od rozwoju epidemii. Dane ze świąt są dużo niższe, ale prawdopodobnie było dużo mniej testów. Raczej w połowie tygodnia wyniki mogą być wiarygodne i pokazać, czy tendencja się przełoży - mówił Beacie Lubeckiej Gość Radia ZET Dariusz Piontkowski.

Polityk dodał, że jeżeli uda się opanować epidemię – możemy rozmawiać o powrocie uczniów zarówno młodszych, jak i starszych. - Decyzje będą podejmowane pod koniec tego tygodnia, gdy będzie znana liczba zakażeń i prognozy. Decyzję trzeba podjąć odpowiedzialnie, nie można robić tego w ciemno - podkreślił wiceszef MEiN.

