Lekcje jeszcze się nie zaczęły, a ponad 1000 nauczycieli z koronawirusem

Powrót do szkół klas I-III jest zaplanowany już na 18 stycznia. Budzi to niepokój zwłaszcza nauczycieli, bo w kolejce do szczepień przeciwko COVID-19 będą musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy. Jako realny termin szczepień rząd wskazuje w ich przypadku dopiero drugi kwartał.

W trakcie ferii zimowych rozpoczęło się natomiast przesiewowe testowanie pracowników oświaty. Jak wynika z danych GIS, na które podczas czwartkowej konferencji prasowej powoływał się minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, do środy przetestowano łącznie 80 tys. nauczycieli i pracowników administracji oświaty, a znane są już wyniki 60 tys. z nich.

Koronawirus u ponad tysiąca nauczycieli

- Wyniki wskazują na to, że zakażenie koronawirusem wykryto u zaledwie 2 procent nauczycieli i pracowników administracji – poinformował Czarnek. Oznacza to, że zakażonych jest ok. 1200 nauczycieli. - Cieszę się, że w tych dwóch procentach wyeliminowaliśmy dzięki testowaniu możliwość przenoszenia się koronawirusa w środowisku szkolnym, bo temu właśnie to testowanie służy – dodał.

- Proszę się też nie martwić, bo ci, którzy mają karonawirusa i będą musieli w związku z tym zostać w izolacji przez jakiś czas, będą zastąpieni przez innych nauczycieli. Tutaj dyrektorzy szkół takie decyzje będą podejmować – uspokajał szef MEiN. W czwartek i piątek odbywają się kolejne testy. Nauczyciele mają poznać swoje wyniki do końca weekendu.

RadioZET.pl