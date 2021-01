Powrót do szkół. Szef ZNP odniósł się do wytycznych. "To niewykonalne"

Gość Radia ZET, Sławomir Broniarz odniósł się w niedzielę do powrotu dzieci do szkół. - Nakreślone przez ministra edukacji zadania w szkołach od jutra dla klas I-III są niewykonalne - podkreśla w Radiu ZET prezes ZNP.

Powrót do szkół zgodnie z planem ma nastąpić 18 stycznia. Uczniom klas I-III kończy się nauka zdalna. Zdaniem szefa ZNP wytyczne Ministerstwa Edukacji nie przystają do rzeczywistości.

- Minister edukacji założył, że od jutra w klasach I-III będzie można dokonać wiele roszad, jeśli chodzi o zaczynanie zajęć. Że nauczyciele będą uczyli tylko w jednej klasie. Stale przez cały dzień. A w klasach pierwszych nie uczy jeden nauczyciel, jest np. WF, język angielski, muzyka czy katecheza. W wielu szkołach marzeniem jest możliwość gradacji zaczynania zajęć, bo jest za dużo klas pierwszych. To powoduje, że te zadania nakreślone przez ministra są niewykonalne - tłumaczy Sławomir Broniarz.

Broniarz: Decyzje powinni podejmować dyrektorzy szkół

Gość Radia ZET mówi, że ZNP wielokrotnie apelował, by decyzję o tym, w jakiej formie mogą uczyć się dzieci, podejmowali dyrektorzy szkół. - Od jutra też część lekcji powinna być online. Np. muzyka czy katecheza - mówi Broniarz. - Powinny być także dla tych najmłodszych uczniów zajęcia hybrydowe - dodaje.

Sławomir Broniarz uważa, że mało realna do spełnienia jest zapowiedź ministra edukacji i nauki o powrocie do nauki stacjonarnej w lutym uczniów klas ósmych czy maturalnych. - Nie wyobrażam sobie, żeby uczniowie klas ósmych czy maturzyści mogli wrócić w lutym. Tam nie uczy jeden nauczyciel, jest ich dziesięciu - jedenastu. Czasami w dużej rotacji, podobnie w klasach ponadpodstawowych. Tam migracja uczniów i nauczycieli jest bardzo duża. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli bez masowego testowania, szczepienia wrócić w tym przypadku do nauczania stacjonarnego - zaznacza szef ZNP.

- To, jak zacznie się nauka od poniedziałku, zależy tylko od nauczycieli, dyrektorów i samorządów. Kluczowe będą teraz te dwa tygodnie, które powiedzą, czy ten koronawirus osłabł, a może, na ile jesteśmy znowu w tej fazie wznoszącej - dodaje Broniarz.

