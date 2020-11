Premier przedstawi „mapę znoszenia obostrzeń”. Jest zapowiedź

Premier Mateusz Morawiecki zaprezentuje wkrótce plan "odmrażania" gospodarki i luzowania obowiązujących już obostrzeń. Rządowa strategia rozpisana na kilka kolejnych miesięcy miała zostać przedstawiona najwcześniej w piątek. Wiele wskazuje jednak na to, że konferencja premiera związana z "covidowymi" restrykcjami w naszym kraju odbędzie się nieco później.

Jak przekazał w piątek na antenie TVP1 szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski, "mapa znoszenia obostrzeń będzie przedstawiona w weekend lub w poniedziałek". - I mam nadzieję, że będzie to szło w tym kierunku, że będziemy znosić obostrzenia, ale to zależy tylko i wyłącznie od nas – dodał. Przypomnijmy, że obecne obostrzenia obowiązują do 29 listopada.

Kolejne obostrzenia czy luzowanie restrykcji?

Sobolewski nie chciał komentować doniesień dotyczących ewentualnego zaostrzenia restrykcji po świętach Bożego Narodzenia. Przypomnijmy, że wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin podczas czwartkowego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego zasugerował, że obostrzeń po świętach faktycznie może być więcej. - Bo spodziewamy się, że w czasie świąt i w okresie przedświątecznych zakupów skala zakażeń wzrośnie – mówił.

- Nie wiem, czy tak będzie, nie chciałbym wychodzić przed szereg i mówić za premiera – powiedział w piątek Sobolewski. Dodał, że w kwestii obecnego stanu epidemicznego nie ma oczywiście żadnego "hurra-optymizmu", ale liczba nowych zakażeń utrzymuje się na podobnym poziomie, więc można powiedzieć, że jest "delikatne wypłaszczenie". - Nie zakładam, aby znoszenie tych obostrzeń było tak szybkie i tak gwałtowne, aby święta móc spędzić tak jak się spędzało rok temu. Będą to inne święta w formie ich spędzania niż rok temu, na pewno w ograniczonej formie - zastrzegł Sobolewski.

O obostrzenia był też w piątek pytany w TVN24 rzecznik rządu Piotr Müller. Jak mówił, w tej chwili na ukończeniu jest "matryca działań dotycząca poszczególnych etapów, ale bardzo szczegółowa, czyli pokazująca na jakim etapie, co będzie dokładnie robione".

RadioZET.pl/PAP/TVP1