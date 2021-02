Prof. Horban: jesteśmy u końca kłopotów. Zostało 2,5 miesiąca nasilonej epidemii

Profesor Andrzej Horban, doradca premiera ds. COVID-19 w programie Polsat News "Gość Wydarzeń" pytany był o trzecią falę koronawirusa. Odpowiedział, że tego wszyscy się spodziewali, ponieważ wzrost zachorowań na COVID-19 przypada w tym samym czasie co wzrost zakażeń grypy, a więc na połowę lutego i początek marca. - Do kulminacji trzeciej fali jesteśmy jeszcze bardzo daleko – ocenił główny doradca premiera. Zwrócił uwagę, że obecnie wzrost zakażeń notowany jest głównie na północy Polski.

Na południu ludzie już chorowali – powiedział prof. Horban, wskazując na przykład Śląsk, gdzie jest dużo większe zagęszczenie niż na północy kraju. - Pocieszające jest to, że chorują ludzie troszkę młodsi niż poprzednio. My obawiamy się zachorowań osób starszych. W grupie powyżej 70. roku życia śmiertelność sięga 15-20 proc. – powiedział. Pytany o wariant brytyjski koronawirusa wyjaśnił, że "z reguły ten, który się łatwo transmituje jest mniej zjadliwy". Zwrócił jednocześnie uwagę, że jego rozprzestrzenianie się w woj. warmińsko-mazurskim wynika m.in. z tego, że dużo osób z tego regionu pracuje w Wielkiej Brytanii. - Naturalną koleją rzeczy ten wirus został do nas przetransponowany. Być może jest to także efekt odwiedzin naszych rodaków w święta – powiedział prof. Horban. Zwrócił uwagę, że "pierwszy wariat w Wielkie Brytanii został wykryty pod koniec września, a szczyt zachorowań był w grudniu, czyli zdominowanie populacji zajęło mu ok. trzech miesięcy".

Prof. Andrzej Horban: jesteśmy u końca kłopotów. Zostało 2,5 miesiąca nasilonej epidemii

Zapytany, czy szczepionka będzie działała na nowe warianty koronawirusa, prof. Horban odpowiedział, że w medycynie nic nie wiadomo. - Szansa na to, że pojawi się gwałtownie taka mutacja, która będzie umykała presji wywołanej przez układ immunologiczny po szczepieniu jest bardzo mała. Przy technologii produkcji szczepionki opartej na mRNA możemy bardzo szybko zmienić skład antygenowy mRNA i wyprodukować lepszą odpowiedź – dostosowaną również do tych wirusów – wyjaśnił.

W ocenie prof. Horbana transmisja wirusa spadnie zdecydowanie na początku maja. - Jesteśmy u końca naszych kłopotów. Pozostał nam marzec i kwiecień – dwa miesiące nasilonej epidemii – wskazał. Powiedział, że odporność zbiorowa będzie wynikiem przechorowania części osób oraz szczepień, zwłaszcza osób starszych. - Myślę, że obecnie jest to ok. 10-20 proc. populacji w Polsce – powiedział.

Ideałem byłoby, gdybyśmy wszyscy byli zaszczepieni, zwłaszcza wszyscy powyżej 60. roku życia. W tym momencie moglibyśmy spać spokojnie i tych obostrzeń tak nie wprowadzać – powiedział prof. Horban. W jego ocenie opóźnienia w dostawie szczepionek są wynikiem możliwości produkcyjnych firm. - Nie można wyprodukować w ciągu bardzo krótkiego czasu – kilku tygodni, miesięcy – szczepionki dla kilku miliardów ludzi. Ten proces musi potrwać – powiedział prof. Horban.

RadioZET.pl/PAP/Polsatnews.pl