Rozporządzenie, które ukazało się w czwartek w Dzienniku Ustaw, zmienia rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 21 grudnia ub. roku i przedłuża aktualne obostrzenia epidemiczne do 31 stycznia br.

Zgodnie z poprzednim rozporządzeniem od 28 grudnia do 17 stycznia ustanowiony został zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem dyskotek i klubów nocnych, basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. Do 17 stycznia nadal normalnie prowadzić swojej działalności nie mogli przedsiębiorcy związani z hotelarstwem.

Prokuratorzy w pierwszym etapie szczepień

W nowym rozporządzeniu znalazł się rozdział dotyczący kolejności szczepień. W ramach etapu pierwszego zaszczepieni mają zostać m.in. pacjenci zakładów opiekuńczo-leczniczych i przebywające w domu pomocy społecznej, następnie osoby urodzone: nie później niż w 1941 r., w latach 1942-1951 i w latach 1952-1961. Kolejne grupy to m.in. nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz zatrudnieni w przedszkolu i w innej formie wychowania przedszkolnego; nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami.

Ostatni w ramach etapu pierwszego mają być funkcjonariusze albo żołnierze m.in.: Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

"Po seniorach i nauczycielach poza kolejnością przed masowymi szczepieniami następne są służby: policjanci, żołnierze, ABW, CBA, SKW, SOP, Strażacy (OSP też). Ale też i prokuratorzy. To się pan minister (prokurator generalny) ucieszy" - napisał na Twitterze ekonomista Rafał Mundry.

Szef klubu parlamentarnego KO Cezary Tomczyk zwrócił się w piątek do premiera o usunięcie prokuratorów z grupy osób, którym będzie przysługiwać premiowane miejsce do szczepień przeciw Covid-19. Według polityka KO tak sformułowane przepisy to "ukłon w kierunku ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, kosztem Polek i Polaków".

RadioZET.pl/PAP