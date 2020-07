Sanepid w Puławach szuka turystów, którzy w dniach 17-21 lipca zwiedzali zamek w Janowcu. U dwóch pracowników placówki wykryto koronawirusa. Ta sama stacja prosi o zgłaszanie się pasażerów, którzy linią miejską jechali z Puław do wspomnianego Janowca.

Koronawirusa wykryto u dwóch pracowników obsługi zamku w Janowcu. Sanepid prosi, by wszyscy, którzy zwiedzali urokliwe miejsce nad Wisłą, skontaktowali się ze stacją. Oddzielny,ale podobny apel dotyczy turystów, którzy jechali z Puław, właśnie do Janowca. Chodzi o podróżujących linią nr 17, z dnia 21 lipca, pomiędzy przystankiem „Wojska Polskiego-Dworzec” w Puławach a „Janowiec Rynek p. Nasiłów”.

Spokojny o rozwój sytuacji jest Piotr Kondraciuk, dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego. W rozmowie z lubelską „Wyborczą” przekazał, że w weekend zamek w Janowcu odwiedza kilkaset osób, niemniej placówka przestrzega reżimu sanitarnego.

Janowiec: Koronawirus u pracowników zamku. Zagrożonych setki osób

Pracownicy zamku z potwierdzonym koronawirusem trafili do szpitala. Zamek został zamknięty. Pozostali pracownicy mają kwarantannę. Osoby, których dotyczy apel, zgłaszają się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach pod nr. tel. 81 886 12 05 lub 509 282 119. Jak podał regionalny "Dziennik Wschodni" na apel sanepidu odpowiedziało już ponad 250 osób. Zagrożonych koronawirusem może być jednak znacznie więcej, według szacunków służb, jest to nawet 800 osób.

RadioZET.pl/ Pssepulawy.pis.gov.pl/