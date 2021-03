Po pojawieniu się gorączki i innych objawów "pacjent zero" trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze, gdzie spędził ponad 2 tygodnie. Teraz czuje się dobrze, ale nadal odczuwa różne powikłania po przejściu COVID-19. Dlatego przestrzega wszystkich, żeby dbali o siebie i nie narażali innych na zakażenie.

Rok temu w Polsce wybuchła epidemia. "To mógł być każdy z nas"

"Pacjent zero" to pierwsza osoba z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. To mógł być każdy z nas. – To jest takie piętno, którego nie mogę się pozbyć. Ja nie chce być pierwszym ani ostatnim. Chciałbym być zdrowy i nigdy tego nie przeżyć – mówi pan Mieczysław Radiu ZET.

Rok od zakażenia nadal nie jest w pełni sprawny - tak, jak przed chorobą. Niedawno był na turnusie rehabilitacyjnym dla ozdrowieńców w ośrodku MSWiA w Głuchołazach, cały czas wspomaga się ziołami franciszkanów, które - jak mówi - trzymają go przy siłach.

- Są skutki uboczne tego wszystkiego. Cały rok mam z tym do czynienia, od samego początku. Samo to, że się pokona wirusa, nie jest końcem terapii. – dodaje pan Mieczysław Radiu ZET i ma nadzieje, że miejsc takich jak w Głuchołazach i pomocy dla ozdrowieńców będzie więcej.

RadioZET/Grażyna Wiatr