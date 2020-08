Rekord zakażeń koronawirusem. Ekspert: Siedźmy w domach, inaczej będzie tragedia

6 sierpnia w Polsce padł kolejny rekord zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia w porannym raporcie poinformowało o 726 nowych przypadkach. Na koronawirusa zmarło kolejnych 18 osób. Profesor Włodzimierz Gut w rozmowie z ''Wirtualną Polską'' stwierdził, że gwałtowne wzrosty zakażeń to wina nieprzestrzegania zasad dystansu społecznego i trzymania maseczek w kieszeniach.

Śmiałem się ze słów premiera, który kilka tygodni temu zapewniał, że latem koronawirus jest słabszy. On się szerzy przy kontakcie człowieka z człowiekiem. I tyle. Jeśli w wyższych temperaturach byłby słabszy, to Brazylia nie miałaby żadnego problemu. A wiemy, że ma gigantyczny. To, co powiedział premier, jest nieprawdą. Przenoszenie bezkrytyczne zasad dotyczących jednych wirusów na drugie to błąd