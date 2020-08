Rozpoczęcie roku przesunięte? Są pierwsze zakażenia wśród pracowników szkół

Koronawirusa potwierdzono u dwojga pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wielkopolskim. O zakażeniach poinformowały w niedzielę lokalne media. Placówka na swojej stronie internetowej zamieściła z kolei komunikat, w którym podała, że "z powodu zagrożenia epidemicznego zaplanowane na 25 sierpnia spotkania informacyjne z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I zostają odwołane".

Nie wiadomo zatem, co w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego. Szkoła podała w komunikacie, że wszelkie informacje w tej sprawie będą publikowane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Koronawirus w Wielkopolsce

Według ostatnich danych w Wielkopolsce do tej pory odnotowano 5142 przypadki zakażeń koronawirusem, z czego obecnie 1552 to tzw. przypadki aktywne. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło w regionie 218 osób. Wyzdrowiało 3372 chorych.

RadioZET.pl/PAP