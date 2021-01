Andrzej Horban pokusił się o szczerość, jakiej z pewnością nie spodziewał się jego aktualny przełożony, czyli premier Mateusz Morawiecki. Tezy, jakie doradca premiera wygłosił w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną", nie tylko nie pokrywają się z dotychczasowymi rządowymi zapewnieniami dotyczącymi walki z epidemią koronawirusa, a wręcz wskazują, że ekipa rządząca od wielu miesięcy świadomie wprowadzała Polaków w błąd. O jakie słowa chodzi?

Horban otwarcie przyznał w rozmowie z "DGP", że rząd celowo luzował latem obostrzenia i restrykcje w kraju, aby część osób szybciej się zakaziła. - Ci, którzy przechodzą chorobę łagodnie, niech się zakażają, bo im więcej przechoruje, tym większa bariera dla wirusa. Im więcej osób przejdzie łagodnie, tym większe korzyści społeczne - stwierdził lekarz.

Rząd luzował obostrzenia, żeby ludzie zakażali się koronawirusem? "Absolutnie świadomie"

Doradca premiera nie ukrywał, że strategia luzowania obostrzeń latem 2020 roku zakładała wzrost zakażeń koronawirusem, a rząd robił to świadomie. - Absolutnie świadomie. Trochę chronić, trochę pozakażać (...) Dopóki chorują ludzie młodzi, dla których to zwyczajny katar, to niech chorują. Nabiorą odporności - przyznał Horban. Dodał, że strategia balansowania między luzowaniem a izolacją jest nieustannie realizowana przez rząd. - Cały czas tak robimy. To normalna metoda postępowania z infekcjami przenoszonymi drogą oddechową - przyznał.

W ocenie Andrzeja Horbana, z powodu Covid-19 nie umarło aż tak dużo Polaków. - Jak zaczynał się COVID baliśmy się, że może to być nawet 10 proc., a zmarło 2 proc. więcej. W poprzednich latach umierało około tysiąca osób dziennie, a od trzech miesięcy po dwa tysiące. Połowa z tego nadmiarowego tysiąca to osoby z potwierdzonym COVID. Z tych pozostałych 500 nadmiarowych zgonów część umiera z powodu nierozpoznanego COVID-u. Bo np. pacjent siedzi w domu i usiłuje się sam leczyć, dostaje ciężkiego zapalenia płuc i zanim ktoś mu zrobi test - umiera. A inni umierają, bo system jest przeciążony - zauważył.

Lekarz nie ukrywa, że jesienią 2020 roku wiele osób zmarło nie tyle z powodu Covid-19, co niewydolnego systemu opieki zdrowotnej. - Ta sama liczba karetek, co kiedyś musi teraz obsłużyć przypadki koronawirusa. Więc pacjenci umierają, np. na zawał, zanim karetka dojedzie. Na tym polega dysfunkcja systemu. Ale i tak szczęśliwie się złożyło, że umiera tylko dwa razy więcej ludzi niż normalnie, a nie np. pięciokrotnie jak w Lombardii - podkreślił.

W rozmowie z "DGP" Andrzej Horban przyznał też, że nie wierzy we wpływ koronawirusa na układ nerwowy. - Niektórzy może mają (red. mgłę mózgową), ale na pewno nie po COVID-19. Mówiąc poważnie - to złożony problem, - często jest to efekt niedotlenienia mózgu. Cześć osób ciężko choruje na Covid - ocenił doradca premiera.

RadioZET.pl/ Dziennik Gazeta Prawna/ Super Express