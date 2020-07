Rząd luzuje kolejne obostrzenia. Będą zmiany na ulicach

Janusz Cieszyński z Ministerstwa Zdrowia zapewniał w piątek w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że na obiektach sportowych, z wyjątkiem pierwszych meczów, zasady sanitarne są "dość dobrze przestrzegane i egzekwowane". - Ta odpowiedzialność po stronie organizatorów jak i kibiców pozwala na zwiększenie limitu dostępnych miejsc dla fanów sportu – powiedział wiceminister zdrowia.

Jak dodał, targi, kongresy czy szkolenia to wydarzenia, na których liczba osób może być w pełni kontrolowana, a każdy uczestnik może być ewidencjonowany z imienia i nazwiska. - Co za tym idzie, mogliśmy tu wprowadzić pewne poluzowania co do tzw. dystansu społecznego – podkreślił wiceszef MZ.

Dystans społeczny skrócony. Jakie inne obostrzenia luzuje rząd?

Z projektu wynika, że podstawową zmianą w rozporządzeniu jest skrócenie tzw. dystansu społecznego z 2 m do 1,5 m, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku zakrywania nosa i ust. Obniżono też maksymalny limit uczestników targów, wystaw, kongresów, konferencji i spotkań na osobę na 2,5 mkw.

W projekcie podwyższono też limit publiczności do 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla kibiców na stadionach piłkarskich i żużlowych. Z projektu wynika, że w zajęciach lub w wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, będzie mogło uczestniczyć nie więcej niż 300 uczestników. Przy czym w tym limicie nie zawierają się osoby zajmujące się obsługą wydarzenia. Zdecydowano też o zniesieniu ograniczenia liczby uczestników zajęć na basenach.

W projekcie zapisano także zniesienie obowiązku naprzemiennego zajmowania miejsc w kinach, na imprezach artystycznych i rozrywkowych w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach i w muszlach koncertowych. Przewidziano też udostępnienie widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni (nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc). A co z maseczkami? Widz nadal będzie zobowiązany do zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie obiektów.

Rozporządzenie wchodzi w życie 21 lipca, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać 4 sierpnia.

Koronawirus nie zwalnia, eksperci krytykują rząd

Warto dodać, że gdy rząd luzuje obostrzenia, w Polsce przybywa zakażeń. W piątek nowych przypadków było więcej niż w poprzednich dniach. W związku z tym działania rządu krytykują lekarze oraz przedstawiciele uczelni medycznych w Polsce.

Zupełne poluzowanie takich spotkań to jest idiotyzm i mówię to świadomie. Kto podjął decyzję, żeby tak to odkręcić i kto za to odpowie w tym kraju? U nas nie ma osób odpowiedzialnych za błędne decyzje

- powiedział Radiu ZET ordynator oddziału zakaźnego w szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu prof. Krzysztof Simon po decyzji rządu o luzowaniu obostrzeń na imprezach masowych.

Wcześniej rektorzy dziewięciu uczelni medycznych w kraju zaapelowali o "rozwagę i odpowiedzialność" w przekazywaniu Polakom informacji o końcu epidemii koronawirusa. Ich zdaniem najważniejsze osoby w państwie bagatelizują zagrożenie i wprowadzają Polaków w błąd.

RadioZET.pl/PAP