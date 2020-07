Ksiądz z Sandomierza z koronawirusem. Szukają osób, które przyjmowały komunię

Koronawirus w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu. W parafii potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. Sanepid wzywa do kontaktu osoby, które brały udział w nabożeństwach.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono u jednego z kapłanów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prosi o kontakt parafian, którzy uczestniczyli w mszach świętych.

Parafia przy ulicy Lwowskiej liczy ponad 3500 wiernych.

Ksiądz w Sandomierzu z koronawirusem. Sanepid poszukuje wiernych

Chodzi o kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu przy ulicy Lwowskiej 12a.

Sanepid apeluje o kontakt do osób, które uczestniczyły we mszach oraz w sakramentach świętych (komunia, spowiedź) w dniach od 1 do 13 lipca.

(...) U jednego z księży potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV 2. Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Sandomierzu prosi jednocześnie o obserwowanie swojego stanu zdrowia. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych, zwłaszcza takich jak gorączka, kaszel bądź duszności lub inne należy skonsultować się z lekarzem

- brzmi treść komunikatu.

Osoby, które brały udział w nabożeństwach w powyższych terminach, mogą się kontaktować z sanepidem pod numerami telefonów: 15 832 22 63, 15 832 23 22 (w godzinach 7.30 - 15.00) oraz 606 825 157 i 730 825 157. Można także napisać e-mail na adres: psse.sandomierz@pis.gov.pl.

O sytuacji w parafii poinformował na Facebooku burmistrz Sandomierza Marcin Marzec.

