To dlatego rząd zamknął kina i siłownie? Tłumaczenie rzecznika rządu hitem sieci

"Tylko wy potrzebujecie samolotu – taksówki, żeby się przemieszczać", "My do kina chodzimy albo jedziemy własnym autem" - to komentarze internautów po słowach rzecznika rządu Piotra Muellera, który na antenie Polsatu tłumaczył, że gdyby do tych miejsc można było dostać się z pominięciem transportu publicznego, to może nie trzeba by było ich zamykać.

Siłownie czy kina nie musiałyby zostać zamknięte, gdyby można było do nich dotrzeć, nie korzystając z autobusów – tak sprawę przedstawił w środę wieczorem w Polsat News rzecznik rządu Piotr Mueller. - Gdyby do siłowni, kin, czy teatrów można było dostać się z pominięciem transportu publicznego, to decyzja byłaby pewnie inna. Należy ograniczać liczbę kontaktów – tłumaczył Mueller.

Ta wypowiedź rzecznika rządu wywołała w sieci prawdziwą konsternację. „Otóż można dostać się do kina, siłowni z pominięciem transportu publicznego. Ten wynalazek nazywa się samochód. Cieszę się, że mogłem pomóc” – napisał jeden z użytkowników Twittera. „Jacyś psychopaci u mnie na siłkę jeżdżą rowerem. Ale to psychopaci” – ironizował kolejny.

„To tylko wy potrzebujecie samolotu – taksówki, żeby się przemieszczać. My do kina chodzimy albo jedziemy własnym autem. Arcygłupie argumenty”, „Dopiero co mówiliście, że na siłowniach ludzie się zarażają przez niskie sufity” – to tylko niektóre z licznych komentarzy, które pojawiły się w odpowiedzi na słowa Muellera. Ten ostatni nawiązuje do słów posła PiS Marcina Horały, który pod koniec października faktycznie mówił w Polsat News, że „specjaliści chorób zakaźnych i inspektorzy z Głównego Inspektoratu Sanitarnego doradzili, by zamknąć siłownie i kluby fitness dlatego, że jest stwierdzone, że tam, gdzie jest stosunkowo nieduże pomieszczenie, ludzie się pocą, jest duża wilgotność powietrza, transmisja jest większa. Zazwyczaj siłownie mają niski sufit i nie są gabarytów hal sportowych”.

Nowe obostrzenia. Mueller: gdyby nie one, byłoby kilkadziesiąt tys. ofiar więcej

Przypomnijmy, że w środę po południu premier Mateusz Morawiecki przedstawił nowe obostrzenia związane z epidemią Covid-19. Najważniejsze z nich to: przejście na naukę zdalną w klasach 1-3, zamknięcie teatrów, kin i muzeów, a także zaostrzenie limitów osób przebywających w kościołach i sklepach. Wcześniej tego samego dnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 24 692 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 373 pacjentów. Te rekordy zdaniem polityków PiS są związane z trwającymi od 22 październikami protestami po orzeczeniu TK ws. aborcji.

- Gdybyśmy dzisiaj nie wprowadzili kolejnych obostrzeń, to szacunki są takie, że do końca stycznia zachorowałoby w Polsce 600 tys. osób więcej. To oznaczałoby, że co najmniej kilkanaście tysięcy, a może nawet kilkadziesiąt tysięcy osób więcej by umarło – mówił w Polsacie Mueller. - Jeżeli w perspektywie siedmiu dni średnia zachorowań będzie wynosiła ok. 29-30 tys., to niestety będziemy musieli przejść do etapu narodowej kwarantanny – dodał.

RadioZET.pl/Polsat News