Po majówce stan nadzwyczajny? Emilewicz: wojsko na ulicach, pozamykane portale

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jadwiga Emilewicz była pytana przez Beatę Lubecką o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w Polsce.

– wyliczała polityk Porozumienia.

Beata Lubecka zauważyła, że stan klęski żywiołowej nie przewiduje takich restrykcji. - To musiałby być stan wyjątkowy - dodała prowadząca.

No więc w stanie wyjątkowym… pozamykane rozgłośnie radiowe. Naprawdę tego chcemy? Mamy stan zagrożenia epidemicznego, mamy epidemię i adekwatny do epidemii stan, który został wprowadzony. Jeżeli wybory nie będą mogły być przeprowadzone w maju, bo będziemy mieć 30–40 tysięcy zakażonych, będziemy mieli szpitale w halach kongresowych zorganizowane, wówczas, zapewniam panią, że Porozumienie 5 maja czy 6 – nie wiem, kiedy ustawa wróci z Senatu do Sejmu – nie będzie głosować za ordynacją.