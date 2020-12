Sylwester 2020 bez godziny policyjnej, ale z zakazem przemieszczania się. W poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk potwierdził, że prawo do swobodnego przemieszczania się będzie ograniczone na podstawie rozporządzenia, wydanego zgodnie z ustawą z 2008 roku.

Sylwester 2020. Mandaty za złamanie zakazu przemieszczania się

Gość Radia ZET Adam Niedzielski, pytany w internetowej części programu o to, czy będą mandaty za wychodzenie na zewnątrz w sylwestra, odpowiedział stanowczo: ''Tak, będą mandaty''. – Policja po każdej interwencji może sporządzić wniosek o postępowanie administracyjne, a tam wymierzona jest kara do 30 tys. złotych i jest egzekwowana z konta w ciągu 7 dni. Dopiero potem można się odwołać – zapowiedział minister zdrowia.

Minister Niedzielski tłumaczy, że nie ma żadnej ''godziny policyjnej'' a ograniczenia w przemieszczaniu się. – Mamy konstytucję, art.52, który wprowadza możliwość ograniczenia ustawą swobody poruszania się. Ustawa o zwalczaniu i zapobieganiu chorobom zakaźnym ma art. 46 a następnie jest rozporządzenie – wyjaśnia szef resortu zdrowia. Adam Niedzielski apeluje i ostrzega: ''Wszyscy mamy dosyć, ale jeśli pozwolimy sobie na to, żeby trzecia fala się rozwinęła, skutkiem większej liczby interakcji świąteczno-noworocznych, to my się nie podniesiemy''.

– Jeżeli po świętach i sylwestrze liczba zakażeń będzie stabilna, to myślę, że po 17.01 będziemy wracali do podstawowej logiki, dot. wprowadzania poszczególnych etapów – zapowiada gość Beaty Lubeckiej. Dopytywany o plan gry, odpowiada, że rządzący muszą najpierw zobaczyć efekt świąt i sylwestra. – Jeżeli nastąpi przyspieszenie to trudno liczyć, że będziemy luzowali obostrzenia – mówi Adam Niedzielski.

Radio ZET