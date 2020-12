O tym, że osoby, które zaszczepiły się przeciw Covid-19, będą mogły skorzystać z pewnych benefitów, informował już podczas piątkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Nie podał jednak wtedy żadnych szczegółów.

– Analizujemy w tej chwili różne warianty. Gdy pokażemy strategię, będą w niej zachęty, które będą powodowały, że osoby zaszczepione nie będą podlegać wybranym obostrzeniom. Na tę chwilę jeszcze nie podjęliśmy decyzji, które to będą wskazania – mówił.

Zaszczepieni na Covid-19 zwolnieni z noszenia maseczek? WP nieoficjalnie: to jeden z pomysłów

Czy jednym z nich będzie zdjęcie nakazu noszenia maseczek dla takich osób? Jak nieoficjalnie dowiedziała się Wirtualna Polska, jest to jedno z rozwiązań, nad którymi pracuje rząd. Gdyby rzeczywiście taki przepis wszedł w życie, osoby zaszczepione "będą musiały posiadać przy sobie zaświadczenie o odbyciu szczepień. Szczegóły rozwiązania są jeszcze dopracowywane" (cytat za: wp.pl). Szczegóły mamy poznać w poniedziałek.

Prof. Andrzej Horban - który również wystąpił na piątkowej konferencji - nawiązując do pytania o bonusy czy zachęty dla szczepiących się, odparł: - To nie jest akcja, która jest akcją bez znaczenia, to jest akcja w gruncie rzeczy ratująca życie. Trudno oczekiwać, żeby rząd każdemu szczepionemu fundował na przykład lizaka w punkcie szczepień.

Zaapelował również do mediów o "bardzo rzetelne i dokładne informowanie ludzi o beneficjach szczepień". - To jest naprawdę działalność ratująca życie i zdrowie - zaznaczył lekarz i główny doradca premiera ds. walki z Covid-19.

Jak będą wyglądały kolejki i zapisy na szczepienia?

Oprócz benefitów, podczas piątkowego briefingu przedstawiono również ogólne zasady dot. m.in. ustalania kolejki do szczepień. Szef KPRM Michał Dworczyk powiedział, że przewidziano jeden centralny system umawiania wizyt. Podkreślił, że na szczepienie będzie można zapisać się, dzwoniąc na numer infolinii, za pośrednictwem strony internetowej, samemu idąc do swojego POZ lub używając elektronicznego konta pacjenta.

Jak dodał, kwestii zapisów na szczepienia poświęcona będzie oddzielna konferencja prasowa. Podkreślił, że rząd chce, by szczepienia objęły jak najliczniejszą grupę osób i aby wszyscy Polacy wiedzieli, "jak transparentnie ten proces jest organizowany".

Poinformował również, że do tych działań w drugiej połowie grudnia zostanie dołączona bardzo duża kampania informacyjna we wszystkich mediach, tradycyjnych, elektronicznych i społecznościowych. - Dziś nie chcę jeszcze mówić o szczegółach tej akcji, dziś skupiamy się na naborze podmiotów, które będą realizowały szczepienia - dodał.

RadioZET.pl/wp.pl/PAP