Szczepienia przeciw Covid-19 preparatem AstraZeneca wywołały w dobie doniesień o zakrzepicach, a nawet zgonach, ogromne obawy mieszkańców Europy. Wiele państw UE w pośpiechu zawiesiło szczepienia, jednak po uspokajającym komunikacie ekspertów o bezpieczeństwie preparatu (w marcu) przywróciło szczepienia preparatem AstraZeneca.

Szef zespołu ds. oceny szczepionek Europejskiej Agencji Leków (EMA) Marco Cavaleri powiedział, że "obecnie coraz trudniej twierdzić, że nie ma związku przyczynowo-skutkowego między szczepionką AstraZeneca (przeciw Covid-19) a bardzo rzadkimi nietypowymi przypadkami zakrzepicy krwi". W wywiadzie dla włoskiego dziennika "Il Messaggero" opublikowanym we wtorek Cavaleri odniósł się do pogłębionych badań nad przypadkami zakrzepicy u osób powyżej 55 lat, głównie kobiet.

Ekspert EMA: Jest związek między szczepieniem AstraZeneką a rzadkim typem zakrzepic

Wyjaśniał, że prace te są "dalekie od zakończenia". "Dążymy do tego, by mieć jasny obraz tego, co się dzieje, określić szczegółowo ten objaw wynikający ze szczepionki" - zapewnił. Zapytany przez gazetę, czy można już zatem stwierdzić, że wynika on ze szczepionki, odparł: "Według mnie możemy już to powiedzieć, to jasne, że jest związek ze szczepionką". Zastrzegł jednak, że EMA nie wie na razie, "co powoduje taką reakcję". Zapowiedział, że w najbliższym czasie agencja stwierdzi, że "związek jest, ale jak do tego dochodzi, trzeba to ustalić".

Zastrzegł, że trudne będzie wskazanie limitu wieku osób, którym będzie można podawać preparat, jak zrobiły to niektóre kraje. "Powód jest bardzo prosty: jesteśmy agencją regulacyjną i musimy mieć bardzo precyzyjne dane na temat stosunku ryzyka i korzyści" - dodał.

W połowie marca EMA poinformowała, że szczepionka przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca jest bezpieczna i skuteczna. Dyrektor Agencji Emer Cooke przekazała wtedy, że podawanie preparatu nie jest powiązane ze wzrostem ryzyka zakrzepów krwi. Agencja przyznała jednocześnie, że szczepionka "może być związana z bardzo rzadkimi przypadkami zakrzepów krwi związanych z trombocytopenią, tj. niskim poziomem płytek krwi (elementów we krwi, które pomagają w krzepnięciu), z krwawieniem lub bez krwawienia, w tym z rzadkimi przypadkami zakrzepów w naczyniach odprowadzających krew z mózgu (CVST)".

RadioZET.pl/PAP