Planowana na środę dostawa szczepionek firmy Johnson&Johnson dotrze do Polski bez zmian - potwierdza reporterowi Radia ZET Maciejowi Sztykielowi prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Johnson&Johnson poinformował, że opóźni dostawy swoich szczepionek do Europy po tym, jak w Stanach Zjednoczonych zawieszono ich stosowanie. Tam na niemal 7 mln szczepień wykryto 6 przypadków zakrzepów, które są obecnie badane.

Niezależnie od tego, do Polski ma jutro przyjechać 120 tysięcy dawek szczepionki, które od razu będą dystrybuowane. - Trafią przede wszystkim do tych punktów, gdzie realnie przyspieszą tempo szczepień - mówi Radiu ZET Michał Kuczmierowski. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Szczepionka Johnson&Johnson: skład. Co warto wiedzieć? Jak działa?

Radio ZET