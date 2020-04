Szczepienia przeciw koronawirusowi będą obowiązkowe? Duda komentuje

Andrzej Duda pytany w czwartek wieczorem przez internautów o to, czy szczepienie przeciw koronawirusowi w Polsce powinno być obowiązkowe czy dobrowolne, podkreślał, że to trudne pytanie, które pozwala na dosyć szeroką polemikę.

- Ja nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o szczepionki, nie jestem lekarzem, nie jestem epidemiologiem, nie jestem także biotechnologiem – zaznaczał.

Ale powiedziałbym tak: jeżeli by się okazało, że są osoby, które nie mogą być zaszczepione, po prostu nie udziela im się takich szczepień, a w związku z tym, każdy kto byłby nosicielem koronawiursa i nie chciał się zaszczepić, byłby dla nich zagrożeniem, to rozważałbym, czy nie wprowadzić tych szczepień jako obowiązkowych

- powiedział prezydent. Dodał jednak, że gdyby szczepionka była bezpieczna dla wszystkich, to najpewniej byłaby dobrowolna. - Gdyby nieszczepiony był tylko ten, kto nie chce się zaszczepić i to jest jego wola, to zostawiłbym te szczepienia, jako szczepienia dobrowolne. Po prostu, jak ktoś nie chce się szczepić, to sam ryzykuje. Ale nie może być tak, że on ryzykuje kosztem innej osoby – tłumaczył.

- Tak szczerze powiem, że jeśli ta szczepionka już będzie, to myślę, że wszyscy powinniśmy mieć wolę, żeby się zaszczepić, żeby był po prostu święty spokój – podsumował.

Warto podkreślić, że jeszcze w kwietniu co najmniej cztery szczepionki będą testowane na ludziach. Od czwartku badania kliniczne rozpoczynają specjaliści brytyjscy, a pod koniec tego miesiąca nad innym preparatem będą one prowadzone w Australii. Wcześniej podobne prace zainicjowano w USA i Chinach.

RadioZET.pl