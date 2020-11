Szczepionkę na koronawirusa pierwsi Amerykanie mogą otrzymać już 11 grudnia - poinformował w rozmowie z CNN szef amerykańskiego programu szczepień na Covid-19 dr Moncef Slaoui. - Naszym planem jest umożliwienie wysyłania szczepionek do ośrodków szczepień w ciągu 24 godzin od ich zatwierdzenia, więc spodziewam się, że (pierwsze osoby mogą być zaszczepione – red.) kolejnego dnia po zatwierdzeniu, czyli 11 lub 12 grudnia - powiedział Slaoui.

Dodał, że spodziewa się, że dzieci otrzymają szczepionki w połowie przyszłego roku. Wyjaśnił, że najmłodsze osoby, które dotąd zostały zaszczepione w ramach testów Pfizera, miały 12-14 lat. - Nie wiem, czy FDA zatwierdzi szczepionki do użycia dla tak niskiego wieku. Może zatrzymają się na 18 latach i więcej - powiedział. Pfizer wystąpił w piątek do władz USA o zezwolenie na dopuszczenie do użytku w trybie nadzwyczajnym swojej szczepionki przeciw koronawirusowi. Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) ma się w tej sprawie spotkać 10 grudnia.

Lek na koronawirusa, który dostał Trump, zatwierdzony przez agencję rządową

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zezwoliła na użycie w nagłych wypadkach leku firmy Regeneron, który w październiku podano choremu na Covid-19 prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. FDA w sobotę zezwoliła na podanie eksperymentalnej mieszanki przeciwciał firmy Regeneron, aby zapobiec hospitalizacji i nasileniu się choroby u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi objawami Covid-19.

Lek podaje się jednorazowo, dożylnie. FDA zezwoliła na jego stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat, ważących co najmniej 40 kg i narażonych na ciężki przebieg Covid-19 ze względu na wiek lub inne choroby. Zezwolenie w trybie pilnym umożliwia rozpoczęcie stosowania leku, podczas gdy trwają badania dotyczące jego bezpieczeństwa i skuteczności stosowania. Regeneron poinformował, że początkowo udostępni dawki dla ok. 300 tys. pacjentów. Nie będą oni obciążeni kosztami leku. W październiku FDA zatwierdziła remdesivir firmy Gilead Sciences jako lek na koronawirusa. W maju wydała zezwolenie na stosowanie leku w nagłych wypadkach, umożliwiając szpitalom i lekarzom stosowanie go u pacjentów hospitalizowanych z powodu Covid-19. Remdisivir także był stosowany w leczeniu prezydenta Trumpa.

RadioZET.pl/PAP