Kolejne szkoły przechodzą na naukę zdalną. MEN pokazało liczby

Koronawirus coraz częściej pojawia się w szkołach. Trzy tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego przybywa placówek, w których konieczna jest rezygnacja z nauki w szkolnych ławkach i powrót do prowadzenia lekcji online. W czwartek w niestandardowym trybie działało najwięcej szkół od powrotu dzieci do szkół po wakacjach.

Szkoły, oprócz szpitali i wesel, to wciąż jedne z najpoważniejszych źródeł nowych zakażeń koronawirusem w kraju. Choć MEN, MZ i GIS przekazało szkołom wytyczne i zapewniało, że nie ma większych powodów do obaw, zakażeń przybywa – zarówno wśród uczniów, nauczycieli, jak i pozostałych pracowników placówek oświatowych. Podczas gdy jedne placówki wracają do nauki w standardowej formie, inne muszą z niej rezygnować. Z danych przekazanych w czwartek przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a sporządzonych na podstawie informacji uzyskanych od kuratoriów oświaty, wynika, że tego dnia w trybie mieszanym pracowały 274 szkoły, a w trybie zdalnym - 92. To najwięcej od początku nowego roku szkolnego.

Funkcjonowanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych – stan na 24 września:

48 118 – tryb stacjonarny (99,25 proc. wszystkich)

274 – tryb mieszany (tj. 0,56 proc. wszystkich)

92 – tryb zdalny (tj. 0,19 proc. wszystkich)

Do tej pory najwięcej placówek pracowało w systemie mieszanym (hybrydowym) lub zdalnym w piątek w ubiegłym tygodniu – odpowiednio 246 i 80. W związku z rosnącym niepokojem coraz częściej padają pytania o ewentualne ponowne zamknięcie szkół, do czego odniósł się w ubiegłym tygodniu szef MEN Dariusz Piontkowski. Jak mówił, póki co takie decyzje nie zapadły. - Na razie nie planujemy zamykania szkół. Wprowadzony system, czyli reakcja lokalna na zwiększone zagrożenie epidemiczne, sprawdza się - mówił szef MEN. Jak dodał, dopóki to będzie możliwe, szkoły będą funkcjonowały normalnie. - Zwłaszcza w niewielkich szkołach, gdzieś daleko od dużych aglomeracji, gdzie nie widać zachorowań, nie ma żadnej potrzeby zamykania szkół. Podobnie zresztą w dużych miastach, dopóki nie ma tutaj jakieś większego zagrożenia epidemicznego. Sam fakt, że ktoś pod Szczecinem zachorował, wcale nie oznacza, że pod Rzeszowem trzeba zamykać szkoły - mówił Piontkowski.

RadioZET.pl/MEN