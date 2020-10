Szpital polowy na Stadionie Narodowym jeszcze w tym tygodniu

Szpital polowy dla chorych na COVID-19 powstaje na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jego przygotowanie zlecił w sobotę premier Mateusz Morawiecki - potwierdził w poniedziałek gość Radia ZET Michał Dworczyk. Szef KPRM podkreślił tu jednak, by szpitala na Stadionie Narodowym nie nazywać „polowym”, a „tymczasowym”. - To nie jest szpital polowy. Jeśli chcemy być precyzyjni, jest to jeden ze szpitali tymczasowych – zaznaczył w rozmowie z Beatą Lubecką. - Szpitale polowe kojarzą nam się z instalacjami wojskowymi, kontenerowymi albo namiotowymi – tłumaczył.

Szpital polowy na Stadionie Narodowym

Szpital nie jest budowany na płycie Stadionu Narodowego, a w pomieszczeniach konferencyjnych. Jak mówił Dworczyk, w jednej sali ma znaleźć się ok. 250-300 łóżek. Łącznie stadion ma pomieścić na razie 500 łózek, w tym 50 OIOM-owych z możliwością rozszerzenia tego zaplecza do 1 tysiąca.

- Chcielibyśmy, żeby pierwsze 250 łóżek było gotowych do przyjęcia pacjentów jeszcze pod koniec tego tygodnia. […] Są doprowadzane wszystkie media niezbędne do leczenia COVID-19: od tlenu przez prąd – zapewnił Dworczyk. - Jestem przekonany, że uda się znaleźć personel. Część trafi tu w wyniku decyzji wojewody. Część będziemy zapraszać spoza Warszawy. Część ratowników będzie mogła być delegowana np. z WOT i straży pożarnej – dodał.

Za koordynację działań związanych z powstaniem szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym odpowiada właśnie Dworczyk. Zgodnie z jego zapowiedzią, równocześnie w kilku innych województwach trwają przygotowania do ewentualnego utworzenia kolejnych takich szpitali, co będą nadzorować poszczególni wojewodowie.

