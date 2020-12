Dr Paweł Grzesiowski zapytany przez Beatę Lubecką, kiedy wreszcie skończy się pandemia koronawirusa i wrócimy do normalności powiedział, że 2021 rok musimy planować ''z wielkimi ograniczeniami''. – Trzecia fala, a w naszym przypadku druga, może nastąpić na wiosnę, kiedy ograniczenia wprowadzone przy tej fali zostaną zawieszone – stwierdził lekarz.

W jego ocenie rok 2021 będzie nienormalny. – Jeśli ktoś z państwa planuje swoje życie, zastanawiając się, co będzie za 3, za 5, za 10 miesięcy, to musi sobie rok 2021 zanotować w kalendarzu jako rok nienormalny. Nawet jeśli rozpoczniemy szczepienia w lutym, to one będą trwać co najmniej rok – podkreślił Grzesiowski.

Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z Covid-19 pytany, czy wygrywamy z epidemią odpowiedział, że w tej chwili wirus lekko się wycofał. – Absolutnie nie można mówić o zwycięstwie. Widzimy na statystykach, że mamy wciąż ponad 20 tys. pacjentów w szpitalach i szpitale cały czas przyjmują nowych – dodał.

Według Grzesiowskiego dzisiejsze zgony odpowiadają najwyższym liczbom zachorowań, które mieliśmy na początku listopada. – Nie wolno patrzeć na liczbę zakażeń i zgonów z tego samego dnia. Zgony odpowiadają liczbie zachorowań sprzed 2-3 tygodni. Jeżeli dochodzi już do zgonu, to najczęściej organizm poddaje się po ok. 2-3 tygodniach – wyjaśnił.

RadioZET.pl