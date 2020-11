Rosnąca liczba zakażeń powoduje, że rząd ogłosił w tym tygodniu nowe obostrzenia. Mówili o tym podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski.

Mówili m.in. o wprowadzeniu nauczania zdalnego dla uczniów klas 1-3 i przedłużeniu tej formy nauki dla starszych roczników, zamknięciu kin i teatrów, galerii, instytucji kultury, a także ograniczeń dla obiektów hotelarskie, które będą dostępne tylko dla gości odbywających podróże służbowe.

W galeriach handlowych czynne będą tylko sklepy spożywcze, apteki i punkty usługowe. W sklepach o powierzchni poniżej 100 m kw. będzie mogła przebywać 1 osoba na 10 metrów kwadratowych, w większych sklepach jak dotychczas - 1 osoba na 15 m kw. Nowe restrykcje zaczną obowiązywać od soboty, a w przypadku szkół od poniedziałku i potrwają przynajmniej do 29 listopada. Rozporządzenie w tej sprawie zostało w piątek opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Protest przedsiębiorców pod siedzibą PiS

Przeciw powyższym obostrzeniom - oraz ewentualnemu dalszemu zamknięciu gospodarki - protestowali w piątek przedsiębiorcy. Wieczorem pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie manifestację pod hasłem "Otworzyć gospodarkę, zamknąć rząd PiS!" zorganizowała Konfederacja.

"Czas apeli i wezwań już się skończył. Oni nie chcą słuchać [...] Mamy do czynienia z całą spiralą absurdalnych, bezsensownych i szkodliwych decyzji - od pierwszego lockdownu, braku przygotowania ochrony zdrowia, marnotrawstwa milionów złotych na aferalne przetargi z respiratorami-widmo i maseczkami, aż po drugi lockdown i ostateczne dobijanie polskiej gospodarki. Cierpią wszyscy - polscy przedsiębiorcy, którym grozi bankructwo, pracownicy, którym grożą zwolnienia lub obniżki pensji, zwykli obywatele, którzy wierzyli słowom rządzących, że wszystko jest pod kontrolą" - można było przeczytać w zapowiedzi wydarzenia, które znalazło się na profilu partii na Facebooku.

"Władza zachowuje się jak grupa szaleńców, która punktowo niszczy naszą gospodarkę. Do tego czują się bezkarni, na każdym kroku pokazując swoją butę i arogancję. A teraz jeszcze grożą nam w najbliższych dniach całkowitym lockdownem i <<narodową kwarantanną>>. Muszą zobaczyć nasz stanowczy sprzeciw, w innym wypadku doprowadzą całą Polskę do katastrofy" - pisano.

Konfederacja: wypuścić naród z kwarantanny

Na proteście, zgodnie z zapowiedziami, oprócz przedstawicieli różnych gałęzi biznesu, pojawili się posłowie Konfederacji. Zabierali oni głos podczas przemówień. - Wypuścić naród z kwarantanny, nigdy więcej lockdownu, niech się polskie życie podniesie po tym ciosie, który wymierzył mu rząd warszawski. Nie chcemy stanu wyjątkowego, nie chcemy stanu wojennego - mówił Grzegorz Braun.

Jak pisze stołeczna "Gazeta Wyborcza", poseł Jakub Kulesza wsiadł za kierownicę jednego z samochodów z nagłośnieniem i chciał wjechać na teren demonstracji. Policjanci zablokowali jednak pojazdowi dojazd i wręczyli kierowcy mandat, który poseł z dumą pokazywał ze sceny. - Premier wymyślił narodową kwarantannę. Oni na zgliszczach Polski chcą powiedzieć: "Robiliśmy wszystko, co możliwe" - powiedzia do zgromadzonych.

- Jesteśmy pod siedzibą PiS. Tu mieści się autentyczny ośrodek kierowniczy państwa. Tam już nie ma żadnych niezależnie myślących ludzi, są tylko partyjni funkcjonariusze [...] - Nie mamy w Polsce komunistów, ale mamy ludzi o komunistycznej mentalności, twierdzących, że są prawicą - twierdził z kolei Krzysztof Bosak.

Przedsiębiorcy: skąd się wziął ten lockdown

Część uczestników zgromadzenia było jednak zniecierpliwionych. Wyrażało niezadowolenia z faktu, że większość czasu przemawiali posłowie Konfederacji. Ich zdaniem, politycy wykorzystali protest po to, by się lansować. W końcu głos zabrało kilku przedsiębiorców.

- Nas na lockdown nie stać, na to mogą sobie pozwolić bogate państwa, a nie my, gdzie finanse są w takim stanie, w jakim są. Skąd ten lockdown się tu w ogóle wziął? - pytał retorycznie jeden z nich. Drugi zaś, DJ z 15-letnim doświadczeniem zwrócił się do obecnych na proteście posłów z żądanie, aby skoro "są posłami na Sejm", to żeby "negocjowali".

Uczestnicy demonstracji zaczęli również skandować hasła: „Rząd pod sąd” i „Niskie podatki, Kaczyński za kratki”. To drugie wywołało największe poruszenie wśród zgromadzonych.

Lockdown kraju - co oznacza?

Lockdown - to słowo pojawia się w doniesieniach medialnych od dłuższego czasu. Rosnąca dzienna liczba zachorowań powoduje, że zamknięcie kraju - podobne to tego, które miało miejsce w marcu i kwietniu - staje się coraz bardziej prawdopodobne. Przedstawiciele rządu nazywają to rozwiązanie narodową kwarantanną.

Narodowa kwarantanna: kiedy zostanie wprowadzona? Od ilu zakażeń obowiązuje? [ZASADY]

Co oznaczałaby narodowa kwarantanna, czyli ponowny lockdown kraju? Zapewne zamknięcie większej niż obecnie liczby branż (m.in. fryzjerskiej, kosmetycznej, budowlanej) oraz dalsze ograniczenia w poruszaniu się (poza przyczynami zawodowymi, rodzinnymi oraz zakupowymi) oraz w działalności punktów handlowo-usługowych.

RadioZET.pl/PAP/warszawa.wyborcza.pl/tvn24.pl/Twitter/Facebook/YouTube