Rząd zamknie Polaków w domach na Wielkanoc? Wiceszef MZ nie wyklucza zakazów

Wielkanoc już za niespełna miesiąc. Wielu Polaków zastanawia się, czy tegoroczne święta, na które przypadnie apogeum trzeciej fali koronawirusa, będzie mogło spędzić z rodzinami. Do tej kwestii w Radiu ZET odniósł się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Gość Radia ZET mówił, że ministerstwo przygotowuje zalecenia, które mają obowiązywać w Polsce podczas Wielkanocy.

Waldemar Kraska o Wielkanocy: na pewno jakieś ograniczenia w przemieszczaniu będą

- To jest początek kwietnia, czyli dość nieodległy termin. Będą to zalecenia, żebyśmy ograniczyli kontakty mobilne, bo to jest główna przyczyna zwiększenia zakażeń COVID-19 - mówi wiceminister zdrowia. - Pamiętam rok temu, kiedy mówiliśmy, że następne święta już będą świętami normalnymi. No niestety wydaje się, że na pewno jakieś ograniczenia w przemieszczaniu będą. Myślę, że będą to zalecenia, tak, jak zawsze, żebyśmy jednak ograniczyli te kontakty mobilne, bo to jest główna przyczyna zwiększenia zakażeń - tłumaczył Kraska.

Wiceminister zdrowia był pytany, czy decyzje dotyczące np. tradycyjnego święcenia pokarmów, będą podejmowane wspólnie z Episkopatem. - Jeżeli decyzje będą podejmowane, to na pewno w porozumieniu z Episkopatem. Zawsze jeżeli chodzi o te święta, duże, roczne, to staramy się te decyzje razem wypracować. Takie rozmowy na pewno będą. Tradycyjne święcenie pokarmów jest takim momentem dla Polaków od wielu lat, że chcemy te pokarmy poświęcić. To spowoduje większą naszą mobilność - odpowiedział Kraska. - Przed rokiem księża, jadąc przez miejscowości, święcili te pokarmy przy posesjach. Może w tym roku też się to będzie tak odbywać? - dodał wiceszef resortu zdrowia.

Gość Radia ZET był dopytywany przez Joannę Komolkę, czy rząd na ten czas wprowadzi jedynie rekomendacje, czy będą to zakazy. - Jestem zwolennikiem zawsze rekomendacji, bo wierzę w mądrość Polaków. Tak przeważnie się to dzieje. Jeżeli będzie sytuacja gorsza, niż w tej chwili, wtedy być może pojawią się zakazy, ale w tej chwili nie ma jeszcze decyzji - odpowiedział Kraska.

Wiceminister zdrowia był pytany także, czy w związku z dużymi liczbami zakażonych koronawirusem również Mazowsze może czekać lokalny "lockdown". - Przygotowaliśmy taką strategię, że będziemy co tydzień zmieniać ewentualne obostrzenia w regionach Polski. Województwo mazowieckie jest w tej chwili na trzecim miejscu po województwie warmińsko-mazurskim i pomorskim. Jeżeli będzie taka sytuacja, to może tak się stanie - odpowiedział wiceszef resortu zdrowia.

Cała rozmowa na RadioZET.pl.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/RadioZET