Trzeba to zrobić. Uważam, że to dobry pomysł - mówi Radiu ZET aktor Wiktor Zborowski, zapowiadając, że zostanie wolontariuszem na oddziale covidowym. To jego reakcja na sugestię ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, że osoby zaszczepione poza kolejnością powinny "poczuć odpowiedzialność" i pomagać w miejscach, w których można walczyć z koronawirusem.

Minister zdrowia sugeruje zaszczepionym aktorom, by zostali sanitariuszami. Zborowski: uważam, że to dobry pomysł

W razie czego wyrażę zgodę - usłyszał od Zborowskiego reporter Radia ZET Maciej Sztykiel. - Tylko bym chciał, żeby to nie było traktowane jako kara, bo to nie jest kara. Bo w całej tej awanturze moje intencje były czyste - dodaje aktor. - Rozmawiałem z Krzysiem Materną, powiedział, że też się przychyla do tego - zapewnia Wiktor Zborowski.

Kontrola NFZ wykazała, że na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zaszczepiono blisko 200 osób, które nie są pracownikami szpitala, a do szczepień zostały zarejestrowane jako personel niemedyczny.

