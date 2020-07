Zakaz lotów do Portugalii nadal obowiązuje. Loty do Szwecji również nie będą na razie możliwe. Rząd przedłużył właśnie zakaz połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym. Ograniczenia obowiązują co najmniej do 28 lipca.

Wakacje w Portugalii czy w Szwecji nadal nie są możliwe. We wtorek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2020 r., w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. W stosunku do obowiązującego, ale kończącego się rozporządzenia sprzed dwóch tygodni, na liście krajów, do których można podróżować samolotem, nic się nie zmieniło.

"Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (...) obowiązuje do dnia 14 lipca 2020 r. W związku z tym konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia wprowadzającego zakazy w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych po ww. terminie. Treść projektu względem obowiązującego aktualnie rozporządzenia nie ulega zmianie" - czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia. Rząd podkreśla, że w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 skorzystanie z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym jest po prostu konieczne.

Loty do Portugalii czy Szwecji nadal niemożliwe

Obecne rozporządzenie - tak, jak w tym kończącym się - zezwala na loty do państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii i państw Unii Europejskiej z wyjątkiem Szwecji i Portugalii. Polecieć będzie też można polecieć do Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Republiki Albanii, Republiki Korei i Ukrainy.

RadioZET.pl/PAP