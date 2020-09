Zakaz lotów od 2 do 15 września obejmuje 44 państw. Nowa lista z zakazem lotów ma zawierać 31 państw. Z listy zniknie prawdopodobnie 14 krajów. To m.in. Malta, Albania, Rumunia i Indie. Zakazem lotów objęta zostanie natomiast Francja. Wciąż nie zapadła decyzja co do Chorwacji. Cały czas bezpośrednio nie polecimy do Hiszpanii.

Jesteśmy otwarci na obywateli Unii Europejskiej, zakaz lotów to nie zakaz wstępu do Polski MARCIN HORAŁA W TVN24

Rząd zamierza złagodzić przepisy i zmienić przelicznik zakażeń koronawirusem. Zakaz lotów ma objąć kraje, których współczynnik zakażeń przekroczy 90 nowych przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Ostateczna lista krajów z zakazem bezpośrednich lotów będzie aktualizowana po weekendzie.

Zakaz lotów. ''Pomarańczowa'' lista krajów

''Pomarańczowa'' lista krajów to miejsca ze współczynnikiem przekraczającym 60 zachorowań na 100 tysięcy osób. Kraje te na razie nie są objęte zakazem lotów, ale w każdej chwili może się to zmienić. MSZ odradza podróże w te strony, ale ich nie zakazuje. Są to:

Andora, Aruba, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Chorwacja, Francja, Gibraltar, Guam, Gujana, Gwatemala, Monako, Palestyna, Polinezja Francuska, Portoryko, Saint-Martin, San Marino, Trynidad i Tobago, Ukraina, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Wyspy Owcze, Wyspy Turks i Caicos, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Na nowej liście zakazów mają z kolei się znaleźć: z państw europejskich (Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Francja Hiszpania, Kosowo. Luksemburg, Mołdawia), siedem państw Azjatyckich (Bahrajn, Kuwejt, Irak, Izrael, Malediwy, Katar, Liban); siedem państw z Ameryki Północnej i Środkowej (Bahamy, Belize, Gwatemala, USA, Honduras, Kostaryka, Panama); osiem z Ameryki Łacińskiej (Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Paragwaj, Peru i Surinam) oraz dwa kraje afrykańskie (Namibia oraz Republika Zielonego Przylądka).

Zakaz lotów nie dotyczy samolotów wykonujących loty międzynarodowe m.in. na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów, realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z 23 września 1999 roku o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Polski oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/RadioZET/TVN24