Godzina policyjna w sylwestra. Czy można wyjść z psem, jechać samochodem?

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz powiedział podczas piątkowej konferencji, że w Polsce "dynamika spadków" zakażeń koronawirusem "zdecydowanie się obniżyła". - Teraz mówimy o spadkach rzędu 3-5 proc. w skali tygodniowej, czyli będziemy się w najbliższych dniach niestety utrzymywać na poziomie zakażeń powyżej 10 tys." - wskazał. - Zwróćmy uwagę na fakt, że zajętych w szpitalach jest nadal ponad 18 tys. łóżek. Nadal mamy też zajętych ponad 1700 respiratorów. To nie są małe liczby. Nie wróciliśmy do tego stanu, z którego zaczynaliśmy drugą falę, która skończyła się pikiem na poziomie blisko 28 tys. zakażeń. Nie zeszliśmy z powrotem do 1 tys. zakażeń na dobę - zauważył Andrusiewicz.

Dodał, że jeżeli teraz "rozpoczęlibyśmy marsz w kierunku trzeciej fali np. przez nieodpowiedzialne zachowanie w sylwestra, czy w ferie, to byłoby realne przekroczenia granicy 30 tys. zakażeń i dojścia nawet do 40-45 tys. zakażeń na dobę". Efektem tego - jak mówił - byłaby niewydolna służba zdrowia.

Rzecznik zwrócił uwagę na utrzymującą się wysoką liczbę zgonów z powodu koronawirusa. Po raz kolejny zaapelował o przestrzeganie obostrzeń. - Jeżeli będziemy zachowywać się nieodpowiedzialnie, ta liczba zgonów może wzrosnąć do 1 tys. a nawet tę liczbę przekroczyć. To, co wprowadzamy restrykcjami od 28 grudnia, jest po to, żebyśmy nie zakażali się masowo i nie umierali - podkreślił Andrusiewicz.

Zakaz przemieszczania się. Co można w sylwestra, a czego nie wolno?

Za łamanie obostrzeń związanych z epidemią obowiązują nadal te same kary – zapowiedział Andrusiewicz. - Nadal działa policja, nadal działa główny inspektor sanitarny, stacje epidemiologiczno-sanitarne. Te kary w przypadku osób indywidualnych to w odniesieniu do policji mandat 500 zł. Kary w przypadku inspekcji sanitarnej do 30 tys. zł – wyliczył.

Rzecznik MZ przypomniał, że osoby, które będą powracać do kraju autobusami, czarterami, pociągami, czyli transportem zbiorowym, będą objęte kwarantanną. - Zwolnieni z kwarantanny są wszyscy podróżujący w samochodach do 9 osób – powiedział.

Andrusiewicz stwierdził, że w sylwestra obowiązuje zakaz wychodzenia z domów od 19.00 do 6.00 1 stycznia, czyli godzina policyjna. - Nie przewidujemy korzystania z wystrzałowego sylwestra, fajerwerków. Natomiast, jeśli zrobimy to na własnym balkonie czy podwórku, to mamy do tego pełne prawo, jednak w przestrzeni publicznej ograniczamy naszą aktywność – powiedział. Dodał, żeby nie banalizować też przekazu dotyczącego obostrzeń w kwestii przemieszczania się, na przykład pytając, czy można będzie wyjść z psem w tym czasie. - Przyjmijmy, że jest jakaś logika i zdrowy rozsądek – zaznaczył.

Z kolei na antenie TVN24 rzecznik MZ pytany był o przemieszczanie się samochodem między miastami po godzinie 19. - Policja zatrzyma obywatela, zapyta o powód przemieszczania się. Jeśli będzie to nieuzasadnione, może nałożyć mandat - zaznaczył Andrusiewicz, dodając, że za aktywności uzasadnione uważa wyjście do apteki czy wizytę u ciężko chorych rodziców.

Pytany na konferencji prasowej o to, dlaczego są takie obawy dotyczące sylwestra, a nie spotkań świątecznych i wprowadzania dodatkowych obostrzeń już po 28 grudnia, a nie wcześniej, stwierdził, że chodzi o to, by do tych nowych ograniczeń się przygotować. - Nie chcemy w Polsce zamykać niczego z dnia na dzień [...] Tutaj informujemy z wyprzedzeniem – powiedział. - Co do samych świąt, pamiętajmy, że one jednak się trochę różnią od sylwestra i od ferii. Święta spędzamy w ograniczonym gronie osób. Musimy przyjąć, że sylwester spędzany w dużych grupach osób jest niemożliwy w Polsce – podsumował.

RadioZET.pl/PAP/TVN24