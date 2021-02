Resort zdrowia zmienia kolejność szczepień. Jest rekomendacja Rady Medycznej

Zmiany w kolejności szczepień. Rada Medyczna działająca przy premierze oraz zespół ds. szczepień działający przy ministrze zdrowia rekomenduje szczepionkę na koronawirusa firmy AstraZeneca dla seniorów od 65 do 69 lat. To spowoduje przesunięcie czasu szczepień personelu administracyjnego szkół. Wcześniej Adam Niedzielski zapowiadał, że dopuszczenie szczepionki AstraZeneka dla seniorów od 65. do 69. roku życia będzie się wiązało ze zmianami terminów szczepień służb mundurowych.

Zmiany w kolejności szczepień. Najpierw seniorzy od 65 do 69 lat

- Grupa seniorów jest tą grupą, którą musimy zaszczepić w pierwszej kolejności. Nieodwołalnie jest grupą priorytetową, dzięki temu mamy mniej hospitalizacji - podkreślił w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak dodał, szczegóły szczepień pracowników szkół zostaną ustalone w najbliższym czasie. - W przyszłym tygodniu ogłosimy dokładnie, kiedy personel administracyjny szkół będzie szczepiony, ale on będzie również szczepiony w grupie pierwszej, więc tutaj nie ma powodu do obaw i niepokoju - zaznaczył Andrusiewicz.

Rada Medyczna oceniła, że w świetle wyników nowych badań klinicznych stosowanie szczepionki AstraZeneca jest dopuszczalne u osób od 18. do 69. roku życia. Stanowisko w tej sprawie wydał w imieniu Rady jej przewodniczący prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. COVID-19. Rada Medyczna rekomendowała dotychczas, stosowanie szczepionki AstraZeneca u osób od 18. do 65. roku życia.

Szczepionka Astra Zeneca przeciw COVID-19 zawiera zmodyfikowanego, niegroźnego wirusa, będącego nośnikiem mRNA. Wymaga dwóch dawek. Do jej transportu oraz przechowywania wystarcza temperatura 2-8 stopni Celsjusza. Może być trzymana w zwykłej lodówce przez co najmniej przez 6 miesięcy.

RadioZET.pl/PAP