Zmiany w weselach. Jarosław Pinkas zapowiedział w Radiu ZET, że GIS przygotowuje nowe rekomendacje.

Zmiany mają dotyczyć: zmniejszenia liczby gości weselnych do 50 osób oraz obowiązku rejestracji weselników. - Moje rekomendacje są takie, żeby zmniejszyć liczbę weselników do 50 osób. To i tak jest dużo. Np. Wielka Brytania zmniejszyła tę liczbę do 30 osób – zapowiada gość Radia ZET, Główny Inspektor Sanitarny w internetowej części programu.

Zmiany w weselach. Ograniczenie liczby gości i obowiązkowa rejestracja

Rekomendacje zostaną przedstawione na rządowym zespole zarządzania kryzysowego o 9:30 - zapowiada Pinkas w Radiu ZET.

- Branża weselna będzie mocno niezadowolona, ale całkiem zadowoleni są ci, którzy są na wesela zapraszani. Rozmawialiśmy z ludźmi starszymi, którzy mówią: zostałem zaproszony i nie mogę odmówić, ale teraz, jak ta liczba się zmniejszy to ja się czuje bezpieczniej – dodaje Jarosław Pinkas. Szef GIS podkreśla, że goście weselni powinni zakładać maseczki.

Gość Radia ZET zapowiada także rejestrację zaproszonych gości. - Żeby w momencie, kiedy będziemy mieli osobą zakażoną, łatwiej można było prowadzić dochodzenie epidemiologiczne – tłumaczy.

Dodał też, że GIS rekomenduje mierzenie temperatury uczniów w szkołach.

