"Haszysz Targówka" pojawił się w Warszawie. W stolicy zaobserwowano śmiertelnie niebezpieczną dla człowieka roślinę. O jej toksycznych właściwościach opowiedział w rozmowie z Wirtualną Polską dr Jarosław Szponar, kierownik Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego w lubelskim szpitalu. Zaburzenia mowy, utrata wzroku, niekontrolowane napady szału, narkotyczny sen, silna psychoza - to tylko niektóre spośród objawów, które towarzyszą zatruciu Datura stramonium .

Jest niezwykle toksyczna i wystarczy zaledwie kilka ziarenek, by poczuć silne objawy zatrucia. Powoduje zaburzenia rytmu serca, wzmożoną agresję a nawet – śpiączkę…

– Pacjent po zażyciu stanowi zagrożenie dla siebie i innych - zaznacza w rozmowie z WP Szponar. Ponadto, spożycie jej może grozić nawet śmiercią.

"W najgorszych przypadkach dochodzi do śpiączki i śmierci"

To bieluń dziędzierzawa – której owoce dojrzewają późnym latem i jesienią. Wśród wielu młodych ludzi traktowana jest w charakterze narkotyku, ze względu na pojawiające się po ejj spożyciu halucynacje.

Gatunek ten ma rozłożyste liście i okrągłe owoce, najczęściej wielkości kurzego jajka, zielone i z zewnątrz pokryte kolcami. W środku, znajdują się małe nasiona. - Trafia do nas wielu pacjentów po zatruciu bieluniem. To jest dramat. Są niezwykle agresywni – mówił dziennikarzom portalu dr Szponar. Jak dodawał, często "są w takim stanie, że mogą zrobić krzywdę sobie i innym".

fot. Julio Reis/wikipedia.org

- W najgorszych przypadkach dochodzi do śpiączki i śmierci – wyjaśniał.

Bieluń dziędzierzawa w Warszawie

Jak podaje Wirtualna Polska, groźna roślina w ostatnim czasie pojawiła się nad Kanałem Żerańskim w Warszawie. Ludzie, nieświadomi jej toksycznych właściwości oraz niebezpieczeństwa, jakie ze sobą niesie, mogą zrywać jej kwiaty oraz owoce. Uwaga – ostrzegają lekarze – grozi to naprawdę nieodwracalnymi skutkami.

MACIEJ MACIERZYNSKI/REPORTER

Bardzo mała ilość toksyny wystarczy by się zatruć. Wśród pierwszych pojawiających się objawów zatrucia bieluniem dziędzierzawą wymienić należy: suchość w ustach, słowotok i znacznie rozszerzone źrenice. Co najgorsze, symptomy te mogą wystąpić nawet kilka godzin po zażyciu rośliny. A samo zatrucie, łącznie z objawami, może trwać kilkanaście godzin lub… nawet kilka dni.

Halucynacje, paranoja i psychoza

To jednak nie wszystko. Osoba, która zażyje ten śmiertelnie niebezpieczny specyfik, staje się bardzo pobudzona i agresywna. Często pojawia się dezorientacja przestrzenna, halucynacje i silny ból głowy. Halucynacje prowadzą do stanu paranoi, co często przeradza się w psychozę. Ponadto występują również omamy słuchowe.

Wśród innych objawów można wymienić: wzmożone parcie na mocz z trudnością oddawania go, przyśpieszony oddech, zaburzenia wzroku z jego przejściową utratą, drgawki kloniczne, wzrost temperatury ciała do 41 stopni, wzmożone pragnienie połączone z lękiem ze względu na ograniczoną zdolność połykania, przejściowa utrata mowy, sucha i zaczerwieniona skóra oraz błony śluzowe, nagłe napady niepohamowanego szału prowadzącego w dalszym etapie do znacznego uspokojenia oraz zapadnięcie w narkotyczny sen, który może skończyć się zgonem na skutek porażenia ośrodka oddechowego.

fot.MACIEJ MACIERZYNSKI/REPORTER

– Po zażyciu tej rośliny pacjent jest czerwony jak burak, gorący jak piec, suchy jak pieprz, ślepy jak nietoperz i pobudzony jak tygrys w klatce. W najgorszych przypadkach pacjent zapada w śpiączkę atropinową, bo to właśnie ten środek zawierają nasiona bielunia. W najgorszym wypadku dochodzi do zaburzeń rytmu serca i śmierci - wylicza dr Szponar.

fot.Marek BAZAK/East News

Bieluń dziędzierzawa to po łacinie Datura stramonium. Gatunek, pochodzący z rodziny psiankowatych. Jej ojczyzną jest Meksyk, ale zdążyła rozprzestrzenić się w wielu częściach globu. Obecnie, można spotkać ją w Eurazji i Ameryce Północnej. W Polsce najczęściej występuje pospolita odmiana tego gatunku.

Osiąga zazwyczaj wysokość jednego metra. Datura stramonium bardzo specyficznie pachnie – można powiedzieć, że wydziela wręcz nieprzyjemny odór. Zazwyczaj określany jest jako "mysi" zapach.

Bieluń dziędzierzawa może wabić swoim interesującym wyglądem. Ma białe, efektowne kwiaty a ze względu na ich duży, lejkowaty kształt zyskała dużą popularność jako ozdoba balkonowa.

