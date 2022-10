Krwawy Księżyc 2022 już wkrótce będzie widoczny na niebie. Wszystko za sprawą kolejnej w roku pełni naszego jedynego satelity. Do zjawiska dochodzi wtedy, gdy Księżyc pojawia się w opozycji do Słońca względem naszej planety.

Zbliżająca się pełnia Księżyca jest pierwszą taką po sierpniowych żniwach. Mówimy o niej jako Krwawym Księżycu. Nazwa odnosi się do tradycyjnych polowań w tym okresie, na które wybierali się nasi przodkowie.

Krwawy Księżyc 2022. Kiedy zobaczymy październikową pełnię?

Krwawy Księżyc 2022 będzie najlepiej widoczny w niedzielę 9 października o godzinie 22:54. O tej godzinie warto podziwiać zjawisko, przy założeniu, że w rejonie jest bezchmurne niebo.

Astronomowie tłumaczą, że pomimo nazwy podczas pełni Księżyca w październiku, jego tarcza wcale nie będzie czerwona. Księżyc będzie w tym miesiącu jasny, w odcieniu bieli. W kolorze rdzawym, przypominającym czerwony, widzimy go jedynie wtedy, gdy obserwujemy inne zjawisko – zaćmienie Księżyca.

Pełnie Księżyca można regularnie obserwować co około 29,5 dnia i wiele osób jest z tym widokiem dobrze zaznajomiona. Orbita naszego satelity wokół Ziemi nie jest kołowa, a eliptyczna. Średnia odległość między nimi to 384 tysiące kilometrów, ale różnica pomiędzy najdalszym punktem (apogeum) a punktem najbliższym (perygeum) jest rzędu 10 procent, czyli całkiem sporo. Powoduje to, że wielkość tarczy Księżyca widoczna na niebie nieco różni się, w zależności od jego dystansu od Ziemi.

