Już we wtorek 14 czerwca czeka nas niesamowite widowisko na niebie. Tego dnia, a dokładnie niedługo po północy, zobaczymy superksiężyc, zwany także Truskawkową Pełnią. Odległość, jaka będzie dzielić Ziemię od Księżyca, wyniesie wtedy 357 438,4 km. Oznacza to, że na niebie zobaczymy ogromną tarczę naszego naturalnego satelity.

Noc z 14 na 15 czerwca to ważne wydarzenie dla wszystkich miłośników astronomii i obserwacji kosmicznych. Na niebie zobaczymy bowiem superksiężyc, zwany także Truskawkową Pełnią. Tarcza Srebrnego Globu będzie znacznie większa niż w przypadku innych pełni.

Pełnie Księżyca można regularnie obserwować co około 29,5 dnia i większość osób jest z tym widokiem dobrze zaznajomiona. Jednak orbita Księżyca wokół Ziemi nie jest kołowa, a eliptyczna. Średnia odległość to 384 tysiące kilometrów, ale różnica pomiędzy najdalszym punktem (apogeum), a punktem najbliższym (perygeum) jest rzędu 10 procent, czyli całkiem sporo. Powoduje to, że wielkość tarczy Księżyca widoczna na niebie nieco różni się, w zależności od dystansu tego obiektu od Ziemi.

Truskawkowy Księżyc 2022. Przed nami superpełnia. O której godzinie?

Jeśli zajdzie sytuacja, że Księżyc - będąc w pełni - dodatkowo znajduje się w pobliżu perygeum swojej orbity, świeci wtedy wyjątkowo jasno. Taka sytuacja bywa nazywana superpełnią albo superksiężycem. Srebrny Glob może być wtedy do 14 proc. większy na niebie i świecić do 30 proc. jaśniej niż, gdyby znajdował się w apogeum.

Najbliższa okazja do podziwiania superpełni nastąpi w nocy z 14 na 15 czerwca. Dokładny moment pełni to 14 czerwca o godzinie 13.52, a przejście przez perygeum orbity nastąpi 15 czerwca o godz. 1.23 polskiego czasu.

Kiedy będzie można oglądać Księżyc? Srebrny Glob zajdzie 14 czerwca o 3.39, następnie wzejdzie 14 czerwca o godz. 21.38 i zajdzie 15 czerwca o godz. 4.30.

Czerwcowa pełnia Księżyca to Truskawkowy Księżyc. W ten sposób nazywały go plemiona Algonkinów, odnosząc się do tego, że czerwiec to okres zbierania truskawek. Inne nazwy dla czerwcowej pełni Księżyca to Różany Księżyc albo Gorący Księżyc.

Pełnię Księżyca możemy oglądać bez wychodzenia z domu. Nie jest do tego wymagany specjalistyczny sprzęt. Pełnia jest jednak świetną okazją dla miłośników księżycowych fotografii.

