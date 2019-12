NASA opublikowała zdjęcia tajemniczych szczątków znajdujących się na Księżycu. Według badaczy, to pozostałości po indyjskim łaziku Vikram, który najprawdopodobniej rozbił się na powierzchni Księżyca na początku września.

Indyjska misja Misja Chandrayaan-2 wystartowała 15 lipca 2019 roku. Jej celem było umieszczenie na powierzchni Księżyca łazika Vikram, który z kolei miał zbadać powierzchnię Srebrnego Globu. Rakieta dotarła w okolice Księżyca w 48 dni. Wiadomo jednak, że lądowanie się nie powiodło.

Indie nie posiadały do tej pory żadnych dowodów na to, co mogło stać się z ich maszyną. Indyjska Agencja Badań Kosmicznych utraciła bowiem kontakt z lądownikiem 7 września.

Naukowcy z NASA twierdzą, że udało im się zaobserwować na Księżycu szczątki indyjskiego łazika. Agencja opublikowała w sieci zdjęcia ze specjalnie oznaczonymi punktami.

Łazik Vikram miał poszukiwać na Księżycu śladów wody, minerałów oraz rejestrować ewentualne trzęsienia powierzchni. Mimo braku powodzenia misji Misja Chandrayaan-2, indyjscy naukowcy twierdzą, że i tak udało im się sporo osiągnąć.

