Odkryto śmiertelnie niebezpiecznego pająka. ''Ukrywa się w meblach i pościeli''

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jadowity pająk został znaleziony w środkowym Meksyku przez naukowców z National Autonomous University of Mexico (UNAM) w mieście Tlaxcala. Nowy gatunek (Loxosceles tenochtitlan) odkrył biolog i profesor uniwersytecki Alejandro Valdez-Mondragon wraz z grupą swoich studentów: Claudią Navarro, Karen Solis, Mayrą Cortez i Almą Juarez.

Naukowcy początkowo mylili pajęczaka z innym pokrewnym gatunkiem, który żyje w meksykańskich stanach Guerrero i Morelos-Loxosceles.

Ponieważ jest bardzo podobny do Loxosceles misteca, pomyśleliśmy, że przybył do naszego regionu w wysyłce z roślinami ozdobnymi. Podczas badań biologii molekularnej obu gatunków zdaliśmy sobie sprawę, że są one zupełnie inne

POWIEDZIAŁ Alejandro Valdez-Mondragon