Przed nami Bobrzy Księżyc. Niezwykła pełnia w andrzejkowy wieczór

Przed nami listopadowa pełnia zwana Bobrzym Księżycem. Jest ona wyjątkowa, bo towarzyszy jej niesamowite zjawisko. Będzie to przedostatnia pełnia Księżyca w tym roku. Kiedy i o której godzinie warto spojrzeć w niebo?

Księżyc w przedostatniej w tym roku pełni będziemy mieli okazję obserwować już dziś, 30 listopada 2020 roku. Poniedziałkowy wieczór będzie idealnym momentem, aby spojrzeć w niebo, choć Srebrny Glob 100 proc. jasności osiągnął już o godz. 10.32.

Listopadowa pełnia zwana jest Bobrzym Księżycem lub Księżycem Bobra. Nazwę wymyślili rdzenni Amerykanie. O tej porze roku polowali oni na bobry, by przed zimą pozyskać ich ciepłe futra. Obecnie nawet NASA używa tego określenia.

Bobrzy Księżyc 2020. Pełnia Księżyca w listopadzie 2020. Kiedy i o której spojrzeć w niebo?

W "The Old Farmer’s Almanac" możemy przeczytać, że "jest to pora roku, kiedy bobry zaczynają szukać schronienia w swoich lęgach, mając wystarczające zapasy żywności na nadchodzącą długą zimę".

Księżyc Bobra będzie przedostatnią w 2020 roku pełnią. Kolejna będzie miała miejsce już 8 grudnia. Do tego czasu Srebrny Glob będzie świecił bardzo jasno. Podczas dzisiejszej pełni znajdzie się w odległości 401 475 km od Ziemi.

Warto pamiętać, że do obserwacji pełni Księżyca nie potrzebujemy specjalistycznego sprzętu. Wystarczy bezchmurne niebo. Jeżeli to możliwe, warto wybrać się w tym czasie poza miasto, z dala od sztucznego światła.

Bobrzy Księżyc jest wyjątkowa pełnia jeszcze z jednego powodu. W trakcie tej pełni można zaobserwować na niebie częściowe zaćmienie Księżyca. Było ono widoczne ok. 9:43 czasu polskiego.

RadioZET.pl/ CNN/ Tech.wp.pl/ Super Express