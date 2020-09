Rakieta Falcon 9 amerykańskiej firmy SpaceX, której założycielem i prezesem jest Elon Musk, wystartuje z centrum na Florydzie w piatek 18 września o godzinie 19:57 czasu polskiego. Celem startu jest wyniesienie kolejnych 60 satelitów Starlink na orbitę okołoziemską.

Starlink nad Polską. Kiedy oglądać i patrzeć w niebo?

Satelity Starlink oddzielą się od rakiety 15 minut po starcie, czyli około godziny 20:15. Start rakiety Falcon 9 będzie można obejrzeć na żywo na naszej stronie. Transmisję na platformie YouTube przeprowadzi kanał SpaceX:

Satelity Starlink. Co to?

Starlink to telekomunikacyjny system satelitarny budowany przez amerykańską firmę SpaceX. System ma docelowo składać się z około 12 000 satelitów umieszczonych na tzw. niskiej orbicie okołoziemskiej na trzech wysokościach – 340 km (ok. 7 500 satelitów), 550 km (ok. 1 600 satelitów) oraz 1150 km (ok. 2 800 satelitów) nad Ziemią. Głównym celem działania systemu jest dostarczanie łączności internetowej na całym globie.

Pierwsze satelity systemu zostały umieszczone na orbicie w maju 2019 roku. Do połowy 2020 roku umieszczono na orbicie kilkaset satelitów. Zakończenie budowy systemu (umieszczenie wszystkich 12 000 urządzeń) jest planowane na rok 2027.

RadioZET.pl/NocneNiebo.pl