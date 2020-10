Starlink-13 nad Polską. 6 października 2020 roku kolejna partia satelitów Starlink firmy SpaceX Elona Muska ma zostać umieszczona na orbicie. Misja była już kilka razy przekładana z powodu złych warunków pogodowych. Tym razem rakieta Falcon 9 zabierze ze sobą 60 satelitów z platformy LC-39A w Centrum Kosmicznym im. Kennedy’ego (KSC) na Florydzie.

Separacja satelitów planowana jest nieco ponad godzinę po starcie. Na orbicie znajduje się obecnie 668 satelitów Starlink. Warto podkreślić, że rozpoczęcie publicznych testów usługi dostępu do Internetu za pomocą konstelacji Starlink planowane jest jeszcze na 2020 rok!

Starlink-13 nad Polską. O której godzinie? Kiedy patrzeć w niebo? NA ŻYWO

Kolejny start misji Starlink-13 został zaplanowany na wtorek 6 października na godz. 13.29 czasu polskiego. Transmisję ze startu Falcon 9 będziecie mogli śledzić na RadioZET.pl.

Jak podaje serwis "Spacex.com.pl" - podczas tego startu wykorzystany zostanie pierwszy stopień rakiety Falcon 9, który brał wcześniej udział w dwóch misjach: Crew Demo-2 w maju 2020 roku i ANASIS-II w lipcu 2020 roku. Po oddzieleniu się drugiego stopnia booster ma wylądować na autonomicznej platformie Of Course I Still Love You (OCISLY) na Oceanie Atlantyckim.

Prognozy pogody dają obecnie 70 proc. szans na korzystne warunki w czasie startu.

Ostatecznie konstelacja Starlink ma składać się z 42 000 satelitów zapewniających dostęp do Internetu na całym świecie. Pierwsze satelity systemu zostały umieszczone na orbicie w maju 2019 roku. Do połowy 2020 roku umieszczono na orbicie kilkaset satelitów. Zakończenie budowy systemu jest planowane na rok 2027.

RadioZET.pl/ SpaceX / SpaceX.com.pl/