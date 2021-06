Truskawkowy Księżyc to nazwa pełni, która czeka nas już dziś - w czwartek 24 czerwca 2021 roku. Srebrny Glob znajdzie się w odległości ponad 366 tys. km od Ziemi, a więc będzie wydawał się większy niż zwykle w czasie pełni. To ostatnia super-pełnia w tym roku. Sprawdź, o której i gdzie będzie można obserwować Truskawkowy Księżyc.

Truskawkowy Księżyc 2021 to już szósta pełnia w tym roku. Czerwcowe zjawisko nazywane jest także pełnią "kwiatową" i "różaną", bo zbiega się z corocznym rozkwitem wielu kwiatów.

Nazwa "truskawkowa pełnia" została nadana przez rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, którzy powiązali ją właśnie okresem zbioru truskawek.

Truskawkowy Księżyc 2021. Kwiatowa Pełnia. O której godzinie oglądać?

W tym roku pełnia truskawkowego Księżyca przypada na czwartek 24 czerwca. NASA poinformowała, że Księżyc będzie w pełni, zanim pojawi się nad horyzontem. Kulminacyjny punkt tego niezwykłego zjawiska nadejdzie około godz. 20:40 czasu polskiego.

O godz. 20:44 Srebrny Glob znajdzie się w odległości ponad 366 tys. km od Ziemi, a więc będzie wydawał się większy niż zwykle w czasie pełni. To trzecia i ostatnia super-pełnia w tym roku.

Truskawkowy Księżyc będzie widoczny z każdego miejsca w Polsce, ale jak zawsze podczas obserwacji nocnego nieba, najlepiej jest udać się w miejsca oddalone od miejskich świateł. Wiele wskazuje na to, że pogoda będzie sprzyjać obserwacjom.

ZOBACZ TAKŻE: Truskawkowa Pełnia może dać się we znaki?

Pełnię Księżyca możemy oglądać bez wychodzenia z domu. Nie jest do tego wymagany specjalistyczny sprzęt. Pełnia jest jednak świetną okazją dla miłośników księżycowych fotografii.

Pełnia Księżyca to faza, podczas której Księżyc znajduje się w opozycji do Słońca, tzn. kiedy Księżyc znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Dokładniej, pełnia występuje wtedy, gdy długości ekliptyczne Słońca i Księżyca różnią się o 180 stopni. Księżyc w fazie pełni znajduje się średnio co miesiąc.

RadioZET.pl