Elon Musk, jeden z najbogatszych ludzi świata i twórca SpaceX, powiedział w niedzielę, że "to bardzo ryzykowny lot". - To pierwszy start bardzo skomplikowanej, gigantycznej rakiety. Jest milion sposobów, w jakie ta rakieta może zawieść. Będziemy bardzo ostrożni i jeśli zobaczymy coś, co nas zaniepokoi, przełożymy start - mówił podczas spotkania transmitowanego na Twitterze. Start zaplanowano z kosmodromu Starbase w teksańskim mieście Boca Chica. Ostatecznie start w poniedziałek został przełożony.

Agencja AFP poinformowała, że amerykańska agencja kosmiczna NASA wybrała statek kosmiczny Starship do transportu astronautów na Księżyc pod koniec 2025 roku. Misja załogowa znana jako Artemis III po raz pierwszy sprowadzi ludzi na Srebrny Glob od zakończenia programu Apollo w 1972 roku.

Starship Super Heavy. Start rakiety od SpaceX

Starship składa się ze statku kosmicznego o wysokości 50 metrów, przeznaczonego do transportu załogi i ładunku, który znajduje się na szczycie wysokiej na 230 stóp rakiety, wspomaganej przez pierwszy stopień Super Heavy. AFP tłumaczyła, że statek kosmiczny i superciężka rakieta nigdy dotąd nie latały razem, chociaż odbyło się kilka suborbitalnych lotów testowych samego statku kosmicznego.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwszy stopień Super Heavy oddzieli się od Starship po około trzech minutach po starcie i wpadnie do Zatoki Meksykańskiej. Z kolei Starship, który ma sześć własnych silników, będzie kontynuował lot na wysokość prawie 241 km, zataczając bliskie koło Ziemi, zanim spadnie do Oceanu Spokojnego około 90 minut po starcie.

- Jeśli dostanie się na orbitę, będzie to ogromny sukces – powiedział Musk. NASA zabierze astronautów na orbitę księżycową w listopadzie 2024 roku za pomocą własnej ciężkiej rakiety o nazwie Space Launch System (SLS), nad którą pracuje od ponad dekady. Jednak Starship jest potężniejszy od SLS.

