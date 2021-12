15 stopni na minusie i silne śnieżyce. Arktyczny podmuch zmieni pogodę w Polsce

Do Polski zbliża się silny atak zimy, który potrwa co najmniej kilka dni. Czekają nas śnieżyce, zawieje śnieżne i mrozy sięgające miejscami nawet -15 stopni Celsjusza. IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Przewidywany jest przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 15 centymetrów. Jak będzie wyglądać sytuacja w innych częściach kraju?

Zima zaatakuje w Polsce i nie odpuści przez najbliższe dni. IMGW wydał w piątek 3 grudnia ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Przewidywany jest przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 15 centymetrów. Ostrzeżenia dotyczą powiatów: kołobrzeskiego, koszalińskiego, Koszalin, białogardzkiego, szczecineckiego, sławieńskiego, słupskiego, bytowskiego, człuchowskiego i chojnickiego.

Silny atak zimy odczuwalny będzie jednak na terenie całego kraju. To efekt dłuższego podmuchu znad Arktyki, za sprawą którego chwyci całodobowy mróz. W sobotę 4 grudnia w najcieplejszym momencie dnia będzie przeważnie od 0 do 2 stopni. W całej Polsce możliwe będą przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Między wieczorem a porankiem będzie niebezpiecznie na drogach, które pokryje gruba warstwa lodu.

Silny atak zimy. Śnieżyce i zawieje, nawet 15 stopni na minusie

W niedzielę 5 grudnia spadnie jeszcze więcej śniegu i deszczu ze śniegiem. "Pierwsze większe opady śniegu i deszczu ze śniegiem zaczną występować w niedzielę. Szczególnie silna śnieżyca związana z opadami wielkoskalowymi da się we znaki już w nocy z niedzieli na poniedziałek" - informuje portal FaniPogody.pl.

"Noc z niedzieli na poniedziałek będzie przynosić szczególnie obfite opady zimowe na południu, częściowo centrum i wschodzie. Będą one związane ze stosunkowo płytkim układem niżowym, który dotrze do nas znad Morza Śródziemnego" - czytamy.

W poniedziałek 6 grudnia w wielu regionach, a zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum, kontynuacja opadów śniegu, który będzie się utrzymywał przez cały dzień za sprawą ujemnych temperatur.

Pogoda długoterminowa na grudzień. Uderzenie mrozu

Początek przyszłego tygodnia to także duży spadek temperatury. "Według europejskiego modelu ECMWF w centrum, wschodzie i północnym-wschodzie realne są w obszarach rozpogodzeń dwucyfrowe mrozy. Nawet poniżej -15 stopni Celsjusza" - podają FaniPogody.pl. Na południu, szczególnie w górach i na obszarach podgórskich, możliwe będą realne spadki temperatury poniżej -15 stopni Celsjusza nocami.

Intensywne opady śniegu wystąpiły w piątek we wschodniej części Zachodniopomorskiego. Według ostrzeżenia IMGW, śnieg może padać jeszcze do wieczora. Śnieg spowodował utrudnienia na drogach. Jak przekazał w piątek koszaliński magistrat "miejskie służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie miasta były w gotowości od godz. 2.00 i do odśnieżania wysłano 22 pługo-piaskarki i pługo-solarki oraz 14 małych ciągników przeznaczonych do odśnieżania chodników". Dodatkowo ok. 50 osób pracuje przy odśnieżaniu miejsc trudno dostępnych dla maszyn (m.in. przystanków autobusowych).

