Nowe ostrzeżenia IMGW przed burzami. Grad i mocne porywy wiatru

IMGW w sobotę wprowadziło ostrzeżenia przed burzami z gradem we wschodniej i południowej Polsce. Największe ulewy spodziewane są w woj. podlaskim i lubelskim.

Rada burzowy pokazuje kolejne zagrożenia dla wybranych regionów Polski. W ostatnich dniach gwałtowne ulewy pojawiły się praktycznie na terenie całego kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ogłosił nowe ostrzeżenia dla wschodniej i południowej Polski.

Alerty II stopnia przed burzami z gradem wprowadzono we wschodniej i północnej części woj. podlaskiego. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 40 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad" - podano w komunikacie.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami

Z kolei ostrzeżenia I stopnia przed burzami z gradem obowiązuje we wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, całego obszaru woj. lubelskiego, południowej i wschodniej części woj. podkarpackiego i południowej części woj. małopolskiego.

IMGW podało po godz. 13, że ciągu dwóch godzin w zachodniej części województwa lubelskiego mogą wystąpić burze z porywami wiatru do 65 km/h i z gradem. „Ze względu na nasuwanie się strefy chmur frontowych burze nie będą długo aktywne, więc sumy opadów deszczu nie powinny przekroczyć 15 mm” - podał IMGW. Wskazano, że burze mogą wystąpić do godz. 15.

W pozostałej części województwa obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW przed burzami z gradem, którym miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 17-18 w sobotę. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.

Pogoda 2 lipca. Burze i opady na wschodzie

Jak przekazała Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę front atmosferyczny z burzami i opadami deszczu będzie przesuwał się na wschód.

- Pogodnie będzie na zachodzie. W centrum i na wschodzie pochmurno lokalnie padać może deszcz. Taka pogoda utrzyma się do wieczora, choć w centrum jest szansa na przejaśnienia. Na wschodzie kraju i pogórzu karpackim możliwe są burze z opadami deszczu do 40 mm i porywami wiatru do 90 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-22 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, w centrum i w rejonach podgórskich do 31 stopni na krańcach wschodnich. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków zachodnich - powiedziała Małgorzata Tomczuk.

ZOBACZ: Radar burz na żywo. Zobacz, gdzie jest teraz burza

W nocy na wschodzie Polski będzie utrzymywała się pogoda pochmurna, z zanikającymi opadami deszczu i burzami, w czasie których porywy wiatru będą osiągać do 65 km/h. Na pozostałej części kraju pogodnie i bez opadów. Temperatura od 10-11 stopni na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Kujawach do 17 na Podkarpaciu. Lokalnie możliwe są mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Nowak