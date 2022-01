Nadchodzi załamanie pogody. "Po czwartku zacznie nam się w Polsce zima"

Pogoda w najbliższych dniach nieco się uspokoi, potem aura się zmieni i znów przyniesie porywisty wiatr oraz opady śniegu - wynika z prognozy TVN Meteo. Natomiast według prognozy długoterminowej, o której piszemy na portalu RadioZET.pl, już na przełomie stycznia i lutego możemy spodziewać się 25-stopniowych mrozów.

Polskę opuścił już front, który przyczynił się w poniedziałek do powstania burzy śnieżnej. Obecnie nad naszym krajem dominuje wyż z zachodu Europy, który sprawił, że pogoda się poprawiła.

Pogoda długoterminowa. Załamanie pogody w czwartek

Synoptyk TVN Meteo Tomasz Wasilewski prognozuje, że ta sytuacja nie potrwa długo. Za sprawą niżu, który formuje się nad Finlandią, do Polski wróci zimowa aura. Związane z niżem fronty atmosferyczne zaczną przechodzić nad nasz kraj w czwartek.

- To oznacza tym razem dużo zimniejsze powietrze z północy, to znaczy, że po czwartku zacznie nam się w Polsce zima, może nie bardzo ostra, ale jednak ze śniegiem i mrozem. I znowu bliskość tych układów ciśnienia, czyli wyżu znad zachodniej Europy i niżu znad Finlandii spowoduje, że znowu będzie silny wiatr - wyjaśnił synoptyk.

Czeka nas więc załamanie pogody. Zimnego powietrza ma być na tyle dużo, że zima w Polsce będzie obecna przez dłuższy czas. Oprócz niższej temperatury i silnego wiatru, możemy spodziewać się obfitych opadów śniegu.

Powrót zimy i burz śnieżnych

Podobną prognozę przedstawili Fanipogody.pl. W przyszłym tygodniu możliwe są opady śniegu i krupy śnieżnej w wielu regionach Polski. Temperatura poniżej zera ma się utrzymywać przez całą dobę. Portal ostrzega również przed ryzykiem następnych burz śnieżnych. Również w przyszłym tygodniu nie zabraknie opadów śniegu i krupy śnieżnej w wielu regionach Polski. Panować może także całodobowy mróz. Istnieje ryzyko następnych burz śnieżnych.

A jak będzie przedstawiać się sytuacja pogodowa w ciągu najbliższej doby? IMGW prognozuje, że w nocy możliwe są słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Lokalnie wystąpią opady marznącej mżawki, która spowoduje gołoledź. Temperatura na wschodzie i południu wyniesie od –5 st. C do –2 st. C. W podgórskich rejonach Karpat będzie to – 11 st. C, a lokalnie nawet – 14 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, a na wybrzeżu dość silny. Nad morzem i w Bieszczadach porywy wiatru osiągną maksymalnie 65 km/h, w Sudetach 60 km/h.



W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Lokalnie wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C do 5 st. C, w rejonach podgórskich Karpat około -2 st. C. Powieje umiarkowany, okresami dość silny, porywisty wiatr, zachodni i południowo-zachodni. Na wybrzeżu i na południowym wschodzie porywy wiatru osiągną maksymalnie 65 km/h.

RadioZET.pl/TVN Meteo/Fanipogody.pl/PAP/IMGW/oprac. AK