Niska temperatura, problemy na drogach. IMGW zapowiada kolejny atak zimy

IMGW ostrzegł, że w temperatury w kraju spadną nawet do minus 20 stopni. W całym kraju ma padać śnieg

Według prognozy Instytutu intensywne opady wystąpią zwłaszcza w pasie od Wybrzeża poprzez centrum kraju do obszarów górskich

„Możliwe są oblodzenia na wielu odcinkach dróg” – ostrzega IMGW

Prognoza pogody, którą przedstawili synoptycy z IMGW, zakłada, że w najbliższych godzinach niska temperatura utrzyma się na terenie całego kraju. Miejscami, jak np. na Suwalszczyźnie, spadnie do -12°C. Cieplej będzie na zachodzie Polski, gdzie mróz wyniesie ok. -2°C. „Wystąpi też wiatr porywisty z kierunków północnych” – poinformował Instytut.

Do tego dojdą intensywne opady śniegu. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwie podkarpackim, w powiatach sanockim, leskim i bieszczadzkim. - Nie są to warunki do uprawiania turystyki górskiej. Szlaki są oblodzone. Świeży śnieg spadł na poprzednią pokrywę, już topniejącą. Zatem rośnie prawdopodobieństwo zejścia lawin - ostrzegł rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Prognoza pogody. IMGW wydało ostrzeżenia, zapowiada silne mrozy

IMGW wydało też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Obowiązują one w siedmiu w województwach:

- podlaskim - aktualne do godz. 9 w piątek

- warmińsko-mazurskim - aktualne do godz. 9 w sobotę

- kujawsko-pomorskim - aktualne od czwartkowego wieczoru do godz. 9 w piątek

- zachodniopomorskim - aktualne od godz. 20 w czwartek do godz. 9 w piątek

- pomorskim - aktualne od godz. 21 w czwartek do godz. 9 w piątek

- łódzkim - aktualne od godz. 21 w czwartek do godz. 9 w piątek

- wielkopolskim - aktualne od godz. 21 w czwartek do godz. 9 w piątek

IMGW zapowiedziało, że temperatura może spaść miejscami nawet do minus 20 stopni. Poza tymi wyjątkami termometry mają wskazać od -16 do -8 st. C.

RadioZET.pl/PAP/PAB