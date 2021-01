Niż Dymitr przyniesie uderzenie zimy. Fala śnieżyc przejdzie nad Polską

Niż Dymitr będzie przemieszczać się z zachodu na wschód kraju. We wtorek 12 stycznia pierwsze opady śniegu w województwach zachodnich przekształcą się w deszcz ze śniegiem. Wieczorem strefa opadów śniegu przesunie się nad wschodnią część Polski.

Intensywne opady śniegu wystąpią również w środę 13 stycznia. W drugiej połowie dnia silny oraz porywisty wiatr powodować będą zawieje i zamiecie śnieżne. ''Po dwóch falach opadów śniegu spodziewamy się, że na większym obszarze kraju leżeć będzie na ogół od 5 do 10 cm białego puchu, lokalnie do 15 cm, a na północy do 20-30 cm, lokalnie 40 cm'' - czytamy w prognozie na portalu twojapogoda.pl.

Ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniem

Dla dziewięciu województw IMGW wydał we wtorek ostrzeżenia przed oblodzeniem. Alert pierwszego stopnia objął całe terytorium województw: łódzkiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. Z wyłączeniem południowej części województwa dotyczy on również Dolnego Śląska, a także wschodnich powiatów Warmii i Mazur.

Na obszarach objętych ostrzeżeniem od wtorkowego popołudnia do godz. 8 w środę prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu, miejscami śniegu z deszczem.

Pogoda długoterminowa. Od czwartku ochłodzenie

Od czwartku do niedzieli w całym kraju zacznie się stopniowo ochładzać. Na niebie przeważać będą chmury, z których okresami padać będzie śnieg, jedynie nad morzem deszcz ze śniegiem. W nocy z czwartku na piątek temperatura spadnie do minus 10 stopni na wschodzie i południu, a już w kolejnych nocach nawet do minus 16 stopni na wschodzie, a w kotlinach karpackich do minus 20 stopni Celsjusza.

Poza obszarami nadmorskimi mróz utrzymywać się będzie również w ciągu dnia. Chłodniej będzie na wschodzie od minus 9 do minus 4 stopni. Cieplej na zachodzie od minus 4 stopni do minus 1 stopnia Celsjusza. Silniejszy wiatr utrzymywać się będzie jeszcze w czwartek i piątek, by w sobotę osłabnąć. Wiele wskazuje na to, że taka chłodniejsza aura utrzyma się również w kolejnym tygodniu.

RadioZET.pl/twojapogoda.pl/PAP