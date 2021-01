Silny mróz w Polsce nie odpuszcza. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w południowych powiatach Małopolski odnotowano we wtorek rano minimalne temperatury od -16.3°C do -7.6°C. Najzimniej było w Łopusznej: -16.3°C, Tyliczu: -15.9°C, Dębnie: -15.8 i w Poroninie: -15.5°C. W ciągu dnia IMGW prognozuje wzrost temperatury.

Natomiast w południowych powiatach woj. podkarpackiego minimalna temperatura wynosiła od -12.6°C do -7.7°C. Najniższe wskazania odczytano na termometrach w Komańczy:-12.6°C w , Leszczowatym: -11.6°C i Stuposianach: -11.4°C.

Ostrzeżenia IMGW przed mrozem i wiatrem

IMGW ostrzega we wtorek 12 stycznia przed silnym mrozem w Małopolsce i na Podkarpaciu oraz wiatrem na Dolnym Śląsku w porywach osiągającym 60-70 km/h. W ciągu najbliższych 2-3 godzin porywy o zbliżonej prędkości nadal będą występować, później wiatr nieco osłabnie i nie będzie przekraczał 60 km/h.

Śryż, czyli zlodowaciałe kryształki tworzące się w wodzie lub lód brzegowy powstał lokalnie na Wiśle, Sole, Rabie, Dunajcu, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Sanie, Wisłoku i Narwi. Pokrywę lodową zanotowano lokalnie na Rabie.

Pogoda na wtorek. W nocy mróz i opady śniegu

W nocy z wtorku na środę synoptycy IMGW prognozują kolejne opady śniegu. Na wybrzeżu możliwe burze i deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tam wystąpi przyrost pokrywy śnieżnej o około 7 cm, w obszarach podgórskich Karpat o około 8 cm, a w Tatrach do 15 cm.

Temperatura minimalna od -5°C na północnym wschodzie, -1°C w centrum, do 2°C nad morzem. W obszarach podgórskich od -6°C do -4°C. Lokalnie w kotlinach karpackich możliwy spadek temperatury do -8°C. Spadek temperatury poniżej 0°C spowoduje miejscami zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Wiatr umiarkowany, porywisty, powodujący okresami zawieje śnieżne, a w górach również zamiecie śnieżne, południowy, od zachodu skręcający stopniowo na zachodni. W Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h, a w Karpatach do 85 km/h.

